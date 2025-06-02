Эксперт об операции "Паутина": Спецслужбы мира теперь ориентируются не на Моссад, а на СБУ

Операция Службы Безопасности Украины по поражению стратегической авиации России стала одной из лучших в истории мировых спецслужб. Теперь в других странах ориентируются не на Моссад, а на СБУ

Как пишет политолог Тарас Загородний, три года назад говорилось, что Украине нужен свой Моссад, то теперь большинство стран мечтает о своей СБУ, передает 24 Канал.

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Паутина" задала тот уровень, на который будут ориентироваться

По словам Загороднего, операция "Паутина" задала тот уровень, на который будут ориентироваться все страны мира. Операция, которая поразила 34% стратегической авиации России (41 самолет) – действительно нет аналогов в истории.

Можем только представить, какие эмоции были у главы СБУ Василия Малюка, который 1,5 года готовил эту операцию и докладывал о ходе подготовки Владимиру Зеленскому. Вчера уже говорилось о ее успешной реализации. За три года Малюк сделал невозможное, и спецслужба выведена в ряды лучших спецслужб мира,

– акцентирует эксперт.

Загородний отмечает, что "Паутина" – операция исключительно СБУ, к которой не имеют отношения спецслужбы других стран.

"Стоимость между техникой, которая была использована, и техникой россиян в сотни тысяч раз! Россия одномоментно потеряла технику на 7 миллиардов долларов! Технику стратегическую, которой бомбила Украину. Для Запада операция стала шоком и продемонстрировала, что дроны полностью меняют войну даже с ядерной державой. И в авангарде этих изменений идет Украина", – пишет политолог.

Он добавляет, что один из президентов западного мира часто любит говорить о козырях. И просит их продемонстрировать. А Украина показала один из таких козырей.

"Это лучшая в мире спецслужба, которая способна проводить такие невероятные операции. Украина демонстрирует силу. И эта сила сегодня очень важный аргумент для западного мира", – резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что СБУ провела историческую спецоперацию в тылу России: поразила 41 вражеский самолет стратегической авиации.