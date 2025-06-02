Як пише політолог Тарас Загородній, три року тому мовилося, що Україні потрібен свій Моссад, то тепер більшість країн мріє про свою СБУ, передає 24 Канал.

До теми Підготовка тривала 1,5 року: в СБУ розповіли деталі операції "Павутина"

Павутина" задала той рівень, на який будуть орієнтуватися

За словами Загороднього, операція "Павутина" задала той рівень, на який будуть орієнтуватися всі країни світу. Операція, яка вразила 34% стратегічної авіації Росії (41 літак) – справді немає аналогів в історії.

Можемо тільки уявити, які емоції були в голови СБУ Василя Малюка, який 1,5 року готував цю операцію та доповідав про хід підготовки Володимиру Зеленському. Вчора вже йшлося про її успішну реалізацію. За три роки Малюк зробив неможливе, і спецслужба виведена в ряди найкращих спецслужб світу,

– акцентує експерт.

Загородній наголошує, що "Павутина" – операція винятково СБУ, до якої не мають стосунку спецслужби інших країн.

"Вартість між технікою, яка була використана, і технікою росіян в сотні тисяч разів! Росія одномоментно втратила техніку на 7 мільярдів доларів! Техніку стратегічну, якою бомбила Україну. Для Заходу операція стала шоком і продемонструвала, що дрони повністю змінюють війну навіть із ядерною державою. І в авангарді цих змін йде Україна", – пише політолог.

Він додає, що один із президентів західного світу часто любить говорити про козирі. І просить їх продемонструвати. А Україна показала один з таких козирів.

"Це найкраща у світі спецслужба, яка здатна проводити такі неймовірні операції. Україна демонструє силу. І ця сила сьогодні дуже важливий аргумент для західного світу", – резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ провела історичну спецоперацію в тилу Росії: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації.