Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, как европейские страны пытаются присоединиться к переговорному процессу по прекращению войны. Такой шаг свидетельствует о стремлении союзников защитить собственные границы и получить четкие гарантии безопасности.

Какие интересы преследуют Италия и Польша?

Эксперт отметил, что ЕС долгое время не мог выбрать единого представителя для переговоров, потому что ключевые функции взяли на себя Великобритания, Франция и Германия.

Европа, понимая необходимость взять на себя роль посредника после скандала в Овальном кабинете, долгое время колебалась, кто это может быть, поскольку среди европейских стран нет единства. Именно поэтому "евротройка" взяла на себя эту роль. А теперь другие страны хотят присоединиться,

– отметил Валерий Клочок.

По его словам, формат "евротройки" является достаточно репрезентативным, ведь Великобритания фактически представляет интересы стран Скандинавии и Северной Европы. В то же время Польша и Италия стремятся быть полноценными участниками дискуссий.

Основная задача европейцев – добиться от участников переговоров – Украины, России, Соединенных Штатов Америки – гарантий безопасности для себя. Это крайне важно для них,

– подчеркнул аналитик.

Однако расширение переговорного стола, как считает Клочок, вряд ли принесет практическую пользу, поскольку каждый новый участник будет выдвигать свои условия.

Наиболее целесообразно было бы именно представительство кого-то одного. Однако Европейский Союз не способен выработать единую политику в отношении завершения российско-украинской войны. Он неоднократно демонстрировал свою беспомощность в этом вопросе,

– подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Клочок добавил, что Польша осознает, что когда закончится российско-украинская война, она станет страной №1, которой будет угрожать Россия. Неслучайно на укрепление обороны Варшавы выделяются огромные ресурсы со стороны США и Европейского Союза. Поэтому, в частности, Польша стремится участвовать в переговорном процессе. Однако результативность этого весьма сомнительна.

Эксперт оценил эффект от привлечения к переговорам Италии и Польши: смотрите видео

Отметим, что министр иностранных дел Италии призвал Владимира Зеленского привлекать европейские страны к любому формату будущих мирных переговоров. Дипломат подчеркнул, что дает такой совет как друг Украины. По его словам, Европа обязательно должна присутствовать за столом переговоров о прекращении войны с Россией.