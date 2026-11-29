Российские войска пытаются лишить большие украинские города света и тепла перед наступлением зимы. Оккупанты перешли к тактике энергетического окружения мегаполисов.

В эфире 24 Канала директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подробно описал план действий российской армии. По его словам, несмотря на сложную ситуацию и введение графиков экстренных ограничений в Днепропетровской области, технически это еще не блэкаут, поскольку диспетчерский контроль над системой сохраняется.

Владимир Омельченко об ударах РФ по городам: видео

Суть тактики оккупантов

Владимир Омельченко объяснил, что захватчики действуют по четкому алгоритму. Сначала они наносят удары по внутренним мощностям, после чего переходят к внешним сетям электроснабжения.

Враг использует тактику так называемого энергетического окружения городов. Что это означает? Сначала выводится из строя генерация внутри региона, внутри периметра, а затем по периметру обстреливаются ключевые подстанции. Россияне хотят оставить большие города, такие как Киев, Днепр, Одесса, Харьков, без электроэнергии и тепла,

– отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что быстрого решения проблемы нет, поэтому государству необходимо сосредоточиться на развитии распределенной генерации и надежной защите высоковольтных сетей. Дополнительным шагом должно стать изменение прайс-капов на оптовом рынке, что позволит импортировать электроэнергию из Европы в периоды пиковых нагрузок зимой.

В то же время на западе Украины, несмотря на угрозу дронов и ракет, энергосистема остается более стабильной, чем в прифронтовых и центральных областях. Жителям больших городов советуют готовиться заранее: запасаться водой, продуктами, зарядными устройствами и утеплять квартиры, тогда как владельцам домов в частном секторе поможет твердотопливное отопление.

Ранее президент объяснял, что россияне пытаются отрезать от электроснабжения Одесскую и Днепропетровскую области из-за прицельных атак на подстанции.