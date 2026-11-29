В ефірі 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко детально описав план російської армії. За його словами, попри складну ситуацію та запровадження графіків екстрених обмежень на Дніпропетровщині, технічно це ще не блекаут, оскільки диспетчерський контроль над системою зберігається.

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Суть тактики окупантів

Володимир Омельченко пояснив, що загарбники діють за чітким алгоритмом. Спочатку вони б'ють по внутрішніх потужностях, після чого переходять до зовнішніх мереж живлення.

Ворог використовує тактику так званого енергетичного оточення міст. Що це означає? Спочатку вибивається генерація всередині регіону, всередині периметру, а потім по периметру обстрілюються ключові підстанції. Росіяни хочуть залишити великі міста, такі як Київ, Дніпро, Одеса, Харків, без електричної енергії та тепла– зазначив експерт.

Фахівець наголосив, що швидкого розв'язання проблеми немає, тому державі необхідно зосередитися на розбудові розподіленої генерації та надійному захисті високовольтних мереж. Додатковим кроком має стати зміна прайскепів на оптовому ринку, що дозволить імпортувати електрику з Європи у періоди пікових навантажень взимку.

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Водночас на заході України, попри загрозу дронів та ракет, енергосистема залишається стабільнішою, ніж у прифронтових і центральних областях. Мешканцям великих міст радять готуватися завчасно: запасатися водою, продуктами, зарядними пристроями й утеплювати квартири, тоді як власникам будинків у приватному секторі допоможе твердопаливне опалення.

Раніше президент пояснював, що росіяни намагаються відрізати від живлення Одещину та Дніпропетровщину через прицільні атаки на підстанції.