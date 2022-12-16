Передача может быть быстрой, – военный эксперт назвал особенности Patriot

Согласование передачи Украине систем ЗРК Patriot с Пентагоном является очень позитивным актом. Сроки получения комплексов могут быть сверхбыстрыми.

Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Скорость передачи Украине вооружений зависит от программы снабжения.

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По словам военного эксперта, есть две программы передачи вооружений для Украины.

Инициатива содействия обороноспособности Украины

Первая программа – это "Инициатива содействия обороноспособности Украины". К примеру, по ней Украина получает комплексы NASAMS.

Техника заказывалась непосредственно у производителя, и это предполагало, что она должна быть изготовлены и после этого будут передана. Поэтому и был столь значительный промежуток между объявлением о NASAMS еще летом, и их получением осенью,

– объяснил Олег Катков.

В то же время ситуация, когда администрация президента США консультируется и требует определенного согласования с Пентагоном, означает, что задействована вторая программа.

Президентское изъятие

Процедура "Президентское изъятие" предполагает, что вооружение изымается в армии США и передается Украине. По мнению Олега Каткова, эта процедура проходит значительно быстрее, потому что не нужно ждать весь технологический цикл изготовления новых ЗРК, передают те машины, которые уже есть.

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Персонал для Patriot уже мог пройти подготовку

Еще одним вопросом о сроках ввода в эксплуатацию Patriot является обучение персонала ЗРК.

"Для понимания сроков мы возьмем пример Польши, которая закупила Patriot в 2018 году. Речь шла о том, что операторы там учились в течение 9 месяцев. То есть, нужно достаточно значительное время для овладения столь сложным и технологичным ЗРК", - раскрыл детали главный редактор Defense Express.

Не смотря на высокую мотивацию наших специалистов и наибольший практический опыт использования систем ПВО в мире, по мнению Каткова, 9 месяцев обучения нельзя сократить до нескольких дней.

Если опираться на слова министра обороны Украины Резникова, для многих видов вооружения, политическое решение о передаче которых еще не принято, уже идет подготовка специалистов. Специально для того, чтобы когда согласуют все бюрократические процедуры и вооружение будут переданы, уже были готовы операторы,

– отметил военный эксперт.

По мнению Каткова, было бы очень позитивно узнать, что в отношении Patriot такая подготовка также была проведена, и пройдет минимальное время между объявлением о передаче ЗРК и их развертыванием на территории Украины.

Существует другой аспект, который влияет на сроки – возможность обслуживания техники. По мнению главного редактора Defense Express, нужно разделить группы обучения специалистов: первая будет отвечать за боевое использование, а друга – заниматься непосредственно обслуживанием комплекса. Это позволит сэкономить время на наступление оперативной готовности комплексов.

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