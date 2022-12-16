Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Швидкість передачі Україні озброєнь залежить від програми постачання.

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За словами військового експерта, існує дві програми передачі озброєнь для України.

Ініціатива сприянню обороноздатності України

Перша програма – це "Ініціатива сприянню обороноздатності України". Наприклад, після неї Україна отримує комплекси NASAMS.

Техніка замовлялась безпосередньо у виробника, і це передбачало те, що вони мають бути виготовлені і після цього будуть передані. Тому і був такий значний проміжок між оголошення про NASAMS ще влітку, та їх отриманням восени,

– пояснив Олег Катков.

Водночас ситуація, коли адміністрація президента США консультується і потребує певного узгодження з Пентагоном означає, що залучена друга програма.

Президентське вилучення

Процедура "Президентське вилучення" передбачає, що озброєння вилучається у армії США і передається Україні. На думку Олега Каткова, ця процедура проходить значно швидше, тому що не потрібно чекати весь технологічний цикл виготовлення нових ЗРК, Передають ті машини, які вже є в наявності.

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Персонал для Patriot вже міг пройти підготовку

Ще одним питанням щодо строків вводу в експлуатацію Patriot є навчання персоналу ЗРК.

"Для розуміння строків ми візьмемо приклад Польщі, яка закупила Patriot у 2018 році. Мова йшла про те, що оператори там навчалися протягом 9 місяців. Тобто, потрібен доволі значний час для опанування такого доволі складного і технологічного ЗРК", – розкрив деталі головний редактор Defense Express.

Не дивлячись на високу мотивацію наших фахівців та найбільший практичний досвід використання систем ППО у світі, на думку Каткова, 9 місяців навчання не можна скоротити до кількох днів.

Якщо опиратися на слова міністра оборони України Резнікова, для багатьох видів озброєння, політичне рішення про передачу яких ще не прийняте, вже триває підготовка фахівців. Спеціально для того, щоб коли узгодять всі бюрократичні процедури і озброєння буде передано, вже були готові оператори,

– зазначив військовий експерт.

На думку Каткова, було б вкрай позитивно дізнатися, що відносно Patriot така підготовка також була проведена, і пройде мінімальний час між оголошенням про передачу ЗРК та їх розгортанням на території України.

Існує інший аспект, який впливає на терміни – це можливість обслуговування техніки. На думку головного редактора Defense Express, потрібно розділити групи навчання спеціалістів: перша буде відповідати за бойове використання, а друга – займатися безпосередньо обслуговуванням комплексу. Це дозволить зекономити час на настання оперативної готовності комплексів.

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