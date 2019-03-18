Эксперт объяснил, почему Порошенко не вернет Крым Украине

Президент Украины Петр Порошенко в своих заявлениях неоднократно подчеркивал, что чуть ли не на второй день после его избрания на повторный срок он вернет Крым Украине. Большинство кандидатов тоже не пренебрегают такими заявлениями и обещаниями. Однако в большей степени такие слова являются лишь популизмом.

Об этом сообщил политолог Олег Саакян в прямом эфире 24 канала.

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По его мнению, заявления кандидатов по поводу возвращению Крыма Украине являются простым популизмом. К тому же, по его мнению, эти слова являются эмоциональными, а не рациональными и взвешенными.

Я не представляю, кто бы из политтехнологов президента мог бы пропустить такое заявление в текст публичного выступления гаранта. Но есть разумный вопрос: почему же тогда Петр Алексеевич до сих пор не выполнил своих обещаний? Что ему мешает сейчас вернуть Крым, если, по его мнению, это так просто можно сделать?

– подчеркнул Саакян.

Также он добавил, что гарант неоднократно говорил, что ключи от мира нужно искать в Кремле. Поэтому, возможно, он знает, где этот ключ и готов вести переговоры. Олег заметил, что это может быть лишь в случае полной капитуляции, то есть прекращения вооруженного конфликта.

Нужно ли силовое воздействие

Как отметил политолог, такой сценарий решения конфликта выглядит фантастическим, ведь количество российских войск значительно превышает наши. При этом любые наступательные действия требуют от Украины доминирования в военном плане.

Основная проблема заключается в том, что за пять лет мы так и не придумали определенную стратегию решения проблемы. К тому же, не все украинцы понимают, что на самом деле идет война. И недопустимо и торговать, и воевать со страной-агрессором,

– пояснил эксперт.

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