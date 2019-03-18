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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Експерт пояснив, чому Порошенко не поверне Україні Крим

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      Президент України Петро Порошенко у своїх заявах неодноразово наголошував, що ледь не на другий день після його обрання на повторний строк він поверне Крим Україні. Більшість кандидатів теж не нехтують такими заявами та обіцянками. Проте більшою мірою такі слова є лише популізмом.

      Про це повідомив політолог Олег Саакян у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Пономарьов: Врегулювання на Донбасі можливе ще за правління Путіна, а повернення Криму – навряд

      На його думку, заяви кандидатів щодо повернення Криму Україні є простим популізмом. До того ж, на його думку, ці слова є емоційними, а не раціональними та виваженими. 

      Я не уявляю, хто б з політтехнологів президента міг би пропустити таку заяву у текст публічного виступу гаранта. Але є розумне питання: чому ж тоді Петро Олексійович досі не виконав своїх обіцянок? Що йому заважає зараз повернути Крим, якщо, на його думку, це так просто можна зробити?
      – наголосив Саакян.

      Також він додав, що гарант неодноразово казав, що ключі від миру потрібно шукати в Кремлі. Тож, можливо, він знає де цей ключ і готовий вести перемовини. Олег зауважив, що це може бути лише у випадку повної капітуляції, тобто припинення збройного конфлікту.

      Чи потрібен силовий вплив

      Як зазначив політолог, такий сценарій вирішення конфлікту виглядає фантастичним, адже кількість російських військ значно перевищує наші. Тому що будь-які наступальні дії вимагають від України домінування у воєнному плані. 

      Основна проблема полягає у тому, що за п'ять років ми так і не придумали певну стратегію розв'язання проблеми. До того ж, не всі українці розуміють, що насправді йде війна. І неприпустимо і торгувати, і воювати з країною-агресором,
      – пояснив експерт.

      Читайте матеріал 24 каналу про те, як виглядає Крим після п'яти років анексії

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      Теги: Анексія Криму Новини України Петро Порошенко Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Криму Новини Росії Війна
      Джерело: 24 канал
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