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      Эксперт раскритиковал "Укрзализныцю" за неэффективное управление

      33 Читати новину українською
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Глава Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко усомнился в эффективности управления "Укрзализныци".

      Причиной стало обращение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна к всемирному банку с просьбой проанализировать процедуру закупок УЗ.

      Всемирный банк согласился выработать стратегию реформирования этого предприятия. Но Криворучко считает, что такую работу доверили непрофильной организации в железнодорожной отрасли. За нее, вероятно, придется еще и заплатить. Об этом он написал в Facebook.

      "Обращаю ваше внимание – что все это будет делать банк. Ну то есть не немецкие, американские, японские или французские железные дороги, а Банк (организация, конечно, авторитетная, знаменитая, но финансовая...). Так, например, вы пошли к стоматологу, а стратегию лечения Вам будет производить отличный специалист в своей сфере, грамотный и опытный сотрудник – окулист, да еще и приглашенный из дальнего зарубежья, который нашими инструментами орудовать не умеет... А стоматолог, к которому Вы пришли, будет за этим просто наблюдать... Согласитесь, как-то странно получается", – отметил Криворучко.

      По его словам, привлекая специалистов со стороны наши профильные органы и их руководители признают свою несостоятельность и невозможность своими силами провести изменения, которых от них так ждали при их назначении.

      Он уверен, что в структурах Министерства инфраструктуры, УЗ есть подразделения, ответственные за создание стратегии развития, оптимизации и повышения эффективности деятельности.

      "Зачем все эти органы, если есть эксперты Всемирного банка. Зачем нужны топ-менеджеры "Укрзализныци" с зарплатами в сотни тысяч гривен, если есть эксперты Всемирного банка. Давайте тогда распространим такой подход на другие отрасли экономики. В конце концов, давайте попросим правительства Швейцарии или Германии проанализировать и оценить действия нашего правительства, написать им стратегию", – возмутился глава Ассоциации собственников вагонов.

      Криворучко предложил для повышения эффективности УЗ начать с простых известных всем базовых вещей. Например, начать закупать продукцию прямо у непосредственных ее производителей, а не у посредников в виде фирм-однодневок. Или обеспечить надлежащее финансирование из государственного или местных бюджетов наиболее важных для страны задач в железнодорожной сфере – о которых постоянно говорят руководители УЗ. Может нужно, предложил эксперт, наконец пролоббировать отмену уплаты налога на землю для УЗ? Это все вопросы без ответа, пишет глава Ассоциации.

      "Суть – ни как участник рынка железнодорожных перевозок, ни как обычный гражданин не понимаю, почему мы все время ищем умного собрата с приставкой "Международный", "Интернациональный" или "Мировой" и думаем, что он придет и решит все наши проблемы? Мне кажется, Украина может и должна сама заниматься своим будущим, а не отдавать такие вопросы на откуп безусловно умным, но не всегда заинтересованным в нашем процветании друзьям", – подытожил Криворучко.

      blog_ava
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      Теги: Министерство инфраструктуры Укрзализниця
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