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Эксперт рассказал, как Порошенко обеспечит себе выход во второй тур

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Против Порошенко обнародовали очередной компромат
Против Порошенко обнародовали очередной компромат / 24 Канал

Компромат против Петра Порошенко, обнародованный опальным нардепом Онищенко, вызвал трещину в рейтинге президента, поколебал его позиции на международной арене, но не уничтожил его политический бренд. Потому что Онищенко – ненадежный источник.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Однако, по словам Давыдюка, нынешний рейтинг Порошенко не позволяет ему выйти во второй тур. Но это можно обеспечить политтехнологиями.

Можно создать несколько объединений под Порошенко из разных кандидатов. Сформировать какую-то коалицию: блок с НАТО или вступление в ЕС, завершение войны. И это его усилит. Сейчас для украинцев нет конкретной мотивации: голосовать за Порошенко, Юлию Тимошенко или Анатолия Гриценко. Они в политике давно, но особых изменений в жизни украинцев нет,
– отмечает эксперт.

Впрочем, политолог отмечает: Порошенко столько уже объединялся, и столько, как удав, съел – Виталия Кличко, Арсения Яценюка, Наталью Яресько (экс-министр финансов – "24"), Михаила Саакашвили, даже Юрия Луценко – неизвестно или кто-то захочет с ним объединяться. С другой стороны, Николай Давидюк считает, что до выборов легче разгонять так называемые легкие рейтинги, такие, как Вакарчук или Зеленский. Но за месяц до голосования атмосфера страха сделает так, что эти кандидаты и те, кто пришли не по политическим сфер, отпадут. К примеру, наступление России на один из украинских городов может понизить рейтинг Зеленского. Для людей комик будет не актуальным.

Более подробно о компромате против Порошенко и его влиянии на рейтинг президента в материале: Выборы и компромат: потопят ли "плёнки Онищенко" Порошенко?

Также, отмечает политолог, Онищенко работает, как минимум, со спецслужбами двух сильнейших государств, имеющих интересы в Украине. Скорее всего, часть записей он сохранил за собой в качестве гарантий безопасности. Как считает эксперт, Онищенко пытается осторожно сотрудничать с разными людьми в Украине, ведет диалог с главными врагами Порошенко, которых хватает.

В Украине есть политики, которые заинтересованы в записях Онищенко. Но его останавливает то, что нардеп не видит себя в их будущих раскладах. После использования этих материалов он станет не нужным. Но не исключено, что Онищенко сейчас поднимает ставки, чтобы потом о чем-то договориться с Порошенко. Потому что в этих торгах действующий президент может дать Онищенко больше. Но захочет ли Порошенко и не кинет ли – вопрос,
– отметил Николай Давидюк.

Напомним, 18 апреля впервые были обнародованы так называемые "плёнки Онищенко", на которых звучит голос, похожий на голос действующего Президента Украины Петра Порошенко. На записи нардеп-беглец Александр Онищенко и человек с голосом, похожим на голос Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него.

В мае Онищенко опубликовал переписку с близким к Порошенко народным депутатом Игорем Кононенко, где они обсуждают большой откат в пользу последнего за поставки газа на госпредприятия. Кроме того, Онищенко опубликовал книгу "Петр Пятый", посвященную коррупционным действиям Петра Порошенко.

Кто такой Александр Онищенко? Нардеп-беглец, является фигурантом так называемого "газового дела". Его подозревают в хищении госсредств на более чем миллиард гривен. Почти два года нардеп скрывается от следствия за рубежом. Ранее он также заявлял, что владеет компроматом на президента Порошенко. Мол, в течение года Онищенко записывал разговоры с Порошенко на часы с диктофоном и имеет доказательства того, что глава государства скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов.

6 декабря 2016 года в сети появился аудиозапись первого разговора, голоса на которой похожи на голоса нардепа-беглеца Александра Онищенко и депутата от "Воли народа" Олеся Довгого, который выступает якобы переговорщиком от Петра Порошенко. Записи Онищенко обещал передать спецслужбам США.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко "Компромат" Онищенко Юлия Тимошенко Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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