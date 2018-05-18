Експерт розповів, як Порошенко забезпечить собі вихід до другого туру

Компромат проти Петра Порошенка, оприлюднений опальним нардепом Онищенком, спричинив тріщину в рейтингу президента, похитнув його позиції на міжнародній арені, але не знищив його політичний бренд. Тому що Онищенко – ненадійне джерело.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Водночас, за словами Давидюка, нинішній рейтинг Порошенка не дозволяє йому вийти до другого туру. Але це можна забезпечити політтехнологіями.

Можна створити кілька об’єднань під Порошенка з різних кандидатів. Сформувати якусь коаліцію: блок за НАТО або вступ в ЄС, завершення війни. І це його посилить. Зараз для українців немає конкретної мотивації: голосувати за Порошенка, Юлію Тимошенко чи Анатолія Гриценка. Вони в політиці давно, але особливих змін у житті українців немає,

– зазначає експерт.

Втім, політолог наголошує: Порошенко стільки вже об’єднувався, і стількох, як удав, з’їв – Віталія Кличка, Арсенія Яценюка, Наталію Яресько (екс-міністр фінансів – "24"), Міхеїла Саакашвілі, навіть Юрія Луценка – що невідомо, чи хтось захоче з ним об’єднуватися. З іншого боку, Микола Давидюк вважає, що до виборів легше розганяти так звані легкі рейтинги, такі, як Вакарчук чи Зеленський. Але за місяць до голосування атмосфера страху зробить так, що ці кандидати і ті, хто прийшли не з політичних сфер, відпадуть. Приміром, наступ Росії на одне з українських міст може знизити рейтинг Зеленського. Для людей комік буде не актуальним.

Більш детально про компромат проти Порошенка і його вплив на рейтинг президента в матеріалі: Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?

Також, зазначає політолог, Онищенко працює, як мінімум, із спецслужбами двох найсильніших держав, які мають інтереси в Україні. Швидше за все, частину записів він зберіг у себе в якості гарантій безпеки. Як вважає експерт, Онищенко намагається обережно співпрацювати з різними людьми в Україні, веде діалог з головними ворогами Порошенка, яких вистачає.

В Україні є політики, які зацікавлені в записах Онищенка. Але його зупиняє те, що нардеп не бачить себе в їхніх майбутніх розкладах. Після використання цих матеріалів він стане не потрібним. Але не виключено, що Онищенко зараз підіймає ставки, щоб потім про щось домовитися з Порошенком. Тому що в цих торгах діючий президент може дати Онищенку більше. Але чи захоче Порошенко і не кине – питання,

– зауважив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 18 квітня вперше були оприлюднені так звані "плівки Онищенка", на яких звучить голос, схожий на голос чинного Президента України Петра Порошенка. На записі нардеп-втікач Олександр Онищенко і людина з голосом, схожим на голос Порошенка обговорюють "договірняк" з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього.



В травні Онищенко опублікував переписку з близьким до Порошенка народним депутатом Ігорем Кононенком, де вони обговорюють великий відкат на користь останнього за поставки газу на держпідприємства. Крім того, Онищенко опублікував книгу "Петро П'ятий", присвячену корупційним діям Петра Порошенка.

Хто такий Олександр Онищенко? Нардеп-втікач, є фігурантом так званої "газової справи". Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на Президента Порошенка. Мовляв, впродовж року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном і має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів.



6 грудня 2016 року в мережі з'явився аудіозапис перший розмови, голоси на якій схожі на голоси нардепа-втікача Олександра Онищенка та депутата від "Волі народу" Олеся Довгого, який виступає нібито переговірником від Петра Порошенка. Записи Онищенко обіцяв передати спецслужбам США.