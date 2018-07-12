19:13
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко напомнить Трампу, что США имеет перед нами определенные обязательства, – политолог

476 Читати новину українською
Трамп и Порошенко проведут встречу на сами НАТО
Трамп и Порошенко проведут встречу на сами НАТО / 24 канал

Любая возможность встретиться с Трампом для президента Порошенко и Украины очень важна. Нужно актуализировать вопрос Украины для Трампа перед его встречей с Путиным. В частности, что Россия несет ответственность за оккупацию Крыма и война на Донбассе.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу: результаты и последствия мундиаля

По словам эксперта, президенту США надо выстраивать свою линию поведения с Россией, как для внутриамериканского потребителя, так и формировать стратегию давления на РФ. В этом контексте важная встреча с Порошенко на полях саммита НАТО.

Порошенко должен донести до Трампа, в чем заключаются интересы Украины. Крым – украинский, а Россия – агрессор. Первое – Азовское море – создание блокады Россией для наших судов. Второе – политзаключенные, третье – эскалация боевых действий на Донбассе, четвертое – сохранение санкционного режима и увеличения санкций. Порошенко также должен подчеркнуть, что за удержание политзаключенных и эскалацию боевых действий на Донбассе Россия несет ответственность,
– подчеркнул Виталий Кулик.

По его мнению, возможно, надо повторить слова спецпредставителя США Волкера о том, что Россия является стороной конфликта, и любые разговоры, что Украина должна вести переговоры с оккупационными властями ОРДЛО – не имеют смысла. Переговоры надо вести с агрессором – Россией.

"Порошенко и нашей дипломатии нужно постоянно напоминать США и лично Трампу, что есть Украина, и США имеют перед нами определенные обязательства. В интересах США поддержать Украину в противостоянии с РФ", – отметил Кулик.

Политолог также отметил, что встреча Порошенко и Трампа – не межгосударственный визит и не протокольные переговоры. Это встреча на полях саммита НАТО. Времени в обрез, и по итогам не будет подписано никаких документов. Если Трамп и Порошенко выйдут на совместный меморандум, резолюцию или пресс-релиз, то это хорошо. Хотя есть сомнения. Главное, подчеркивает Кулик, – актуализация украинского вопроса для Трампа.

Напомним, президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, который проходит 11-12 июля. 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Дональд Трамп Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
183
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине
 4 апреля , 13:45
Посол Канады предостерег Украину от последствий создания "Национальных дружин"
 6 февраля , 13:41
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук