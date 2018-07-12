Порошенко напомнить Трампу, что США имеет перед нами определенные обязательства, – политолог

Любая возможность встретиться с Трампом для президента Порошенко и Украины очень важна. Нужно актуализировать вопрос Украины для Трампа перед его встречей с Путиным. В частности, что Россия несет ответственность за оккупацию Крыма и война на Донбассе.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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По словам эксперта, президенту США надо выстраивать свою линию поведения с Россией, как для внутриамериканского потребителя, так и формировать стратегию давления на РФ. В этом контексте важная встреча с Порошенко на полях саммита НАТО.

Порошенко должен донести до Трампа, в чем заключаются интересы Украины. Крым – украинский, а Россия – агрессор. Первое – Азовское море – создание блокады Россией для наших судов. Второе – политзаключенные, третье – эскалация боевых действий на Донбассе, четвертое – сохранение санкционного режима и увеличения санкций. Порошенко также должен подчеркнуть, что за удержание политзаключенных и эскалацию боевых действий на Донбассе Россия несет ответственность,

– подчеркнул Виталий Кулик.

По его мнению, возможно, надо повторить слова спецпредставителя США Волкера о том, что Россия является стороной конфликта, и любые разговоры, что Украина должна вести переговоры с оккупационными властями ОРДЛО – не имеют смысла. Переговоры надо вести с агрессором – Россией.

"Порошенко и нашей дипломатии нужно постоянно напоминать США и лично Трампу, что есть Украина, и США имеют перед нами определенные обязательства. В интересах США поддержать Украину в противостоянии с РФ", – отметил Кулик.

Политолог также отметил, что встреча Порошенко и Трампа – не межгосударственный визит и не протокольные переговоры. Это встреча на полях саммита НАТО. Времени в обрез, и по итогам не будет подписано никаких документов. Если Трамп и Порошенко выйдут на совместный меморандум, резолюцию или пресс-релиз, то это хорошо. Хотя есть сомнения. Главное, подчеркивает Кулик, – актуализация украинского вопроса для Трампа.

Напомним, президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, который проходит 11-12 июля. 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.