Порошенко має нагадати Трампу, що США мають перед нами певні зобов’язання, – політолог

Будь-яка можливість зустрітися з Трампом для президента Порошенка і України дуже важлива. Потрібно актуалізувати питання України для Трампа перед його зустріччю з Путіним. Зокрема, що Росія несе відповідальність за окупацію Криму і війна на Донбасі.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За словами експерта, президенту США треба вибудовувати свою лінію поведінки з Росією, як для внутрішньоамериканського споживача, так і формувати стратегію тиску на РФ. В цьому контексті важлива зустріч з Порошенком на полях саміту НАТО.

Порошенко має донести до Трампа, в чому полягають інтереси України. Крим – український, а Росія – агресор. Перше – Азовське море – створення блокади Росією для наших суден. Друге – політв’язні, третє – ескалація бойових дій на Донбасі, четверте – збереження санкційного режиму і збільшення санкцій. Порошенко також має підкреслити, що за утримання політв’язнів і ескалацію бойових дій на Донбасі Росія несе відповідальність,

– підкреслив Віталій Кулик.

На його думку, можливо, треба повторити слова спецпредставника США Волкера про те, що Росія є стороною конфлікту, і будь-які розмови, що Україна повинна вести переговори з окупаційною владою ОРДЛО – не мають сенсу. Переговори треба вести з агресором – Росією.

"Порошенку і нашій дипломатії потрібно постійно нагадувати США і особисто Трампу, що є Україна, і США мають перед нами певні зобов’язання. В інтересах США підтримати Україну в протистоянні з РФ", – зауважив Кулик.

Політолог також зауважив, що зустріч Порошенка і Трампа – не міждержавний візит і не протокольні переговори. Це зустріч на полях саміту НАТО. Часу обмаль, і за підсумками не буде підписано ніяких документів. Якщо Трамп і Порошенко вийдуть на спільний меморандум, резолюцію або прес-реліз, то це добре. Хоча є сумніви. Головне, наголошує Кулик, – актуалізація українського питання для Трампа.

Нагадаємо, президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп проведуть зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО, який проходить 11-12 липня. 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.