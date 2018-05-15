Эксперт рассказала о подозрительных финансовых схемах "РИА Новости Украина": детали

Финансовые схемы российского издания "РИА Новости Украина" должны были бы заинтересовать налоговые службы Украины. А вот, действительно ли задержанный руководитель агенции Кирилл Вышинский был шпионом – неизвестно.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала Татьяна Попова, эксперт ГО "ИнформБезпека", экс-заместитель министра информполитики.

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На вопрос, как правильно разграничить свободу слова и защиту информационного пространства, защиту национальных интересов Украины, эксперт ответила, что в деле российского журналиста наиболее подозрительными ей показались именно финансовые схемы.

"Те вещи, которые я вижу на сайте СБУ, об их материалах 2014-2015 года (материалы издания – 24 Канал), о референдумах, "русской весне", "новороссии". В принципе, за такие вещи в 2014 году через суд закрыли первые российские каналы, еще при старом составе Нацсовета. Поэтому здесь можно было работать таким образом", – отметила экс-заместитель министра информполитики.

По словам Поповой, с другой стороны его обвиняют в госизмене. На ее взгляд, для обвинения в шпионаже, должны быть надлежащим образом доказаны соответствующие факты. Например, если бы он кого-то вербовал.

Однако в то же время я вижу вот эту непонятную финансовую схему, когда через фиктивные компании завозились деньги в Украину, которые потом, скорее всего, шли на нужды самих "РИА Новости" в Украине, и затем, вероятно, на распространение их новостей через другие сайты. Вот эта схема должна действительно интересовать наши налоговые службы, потому что в этом, скорее всего, есть определенные нарушения,

– добавила эксперт.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.



Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.