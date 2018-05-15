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Эксперт рассказала о подозрительных финансовых схемах "РИА Новости Украина": детали

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Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский / Фото из открытых источников

Финансовые схемы российского издания "РИА Новости Украина" должны были бы заинтересовать налоговые службы Украины. А вот, действительно ли задержанный руководитель агенции Кирилл Вышинский был шпионом – неизвестно.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала Татьяна Попова, эксперт ГО "ИнформБезпека", экс-заместитель министра информполитики.

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На вопрос, как правильно разграничить свободу слова и защиту информационного пространства, защиту национальных интересов Украины, эксперт ответила, что в деле российского журналиста наиболее подозрительными ей показались именно финансовые схемы.

"Те вещи, которые я вижу на сайте СБУ, об их материалах 2014-2015 года (материалы издания – 24 Канал), о референдумах, "русской весне", "новороссии". В принципе, за такие вещи в 2014 году через суд закрыли первые российские каналы, еще при старом составе Нацсовета. Поэтому здесь можно было работать таким образом", – отметила экс-заместитель министра информполитики.

По словам Поповой, с другой стороны его обвиняют в госизмене. На ее взгляд, для обвинения в шпионаже, должны быть надлежащим образом доказаны соответствующие факты. Например, если бы он кого-то вербовал.

Однако в то же время я вижу вот эту непонятную финансовую схему, когда через фиктивные компании завозились деньги в Украину, которые потом, скорее всего, шли на нужды самих "РИА Новости" в Украине, и затем, вероятно, на распространение их новостей через другие сайты. Вот эта схема должна действительно интересовать наши налоговые службы, потому что в этом, скорее всего, есть определенные нарушения,
– добавила эксперт.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Обыски в киевском офисе "РИА Новости" СБУ Новости России Украина – Россия журналисты СМИ Медиа Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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