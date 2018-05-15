Експерт розповіла про підозрілі фінансові схеми "РИА Новости Украина": деталі

Фінансові схеми російського видання "РИА Новости Украина" мали б зацікавити податкові служби України. А от, чи справді затриманий керівник агенції Кирило Вишинський був шпигуном – невідомо.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла Тетяна Попова, експерт ГО "ІнформБезпека", екс-заступник міністра інформполітики.

Читайте також: Росія надіслала Україні ноту протесту через справу щодо "РИА Новости Украина"

На питання, як правильно розмежувати свободу слова і захит інформаційного простору, захист національних інтересів України, експерт відповіла, що у справі про російського журналіста найбільш підозрілими їй здались саме фінансові схеми.

"Ті речі, які я бачу на сайті СБУ, про їхні матеріали 2014-2015 року (матеріали видання – 24 Канал), про референдуми, "русскую вєсну", "новоросію". Впринципі, за такі речі в 2014 році через суд закрили перші російські канали, ще при старому складі Нацради. Тому тут можна було працювати таким чином", – зазначила екс-заступник міністра інформполітики.

За словами Попової, з іншого боку його звинувачують у майже держзраді. На її погляд, для звинувачення у шпигунстві, мають бути належно доведені відповідні факти. Наприклад, якби він когось вербував.

Проте в той же час я бачу ось цю незрозумілу фінансову схему, коли через компанії фіктивні завозилися гроші в Україну, які потім, скоріше за все, йшли на потреби самих "Риа Новости" в Україні, і потім, ймовірно, що на розповсюдження їхніх новин черз інші сайти. От оця схема мала би дійсно цікавити наші податкові служби, тому що в цьому, скоріше за все, є певні порушення,

– додала експерт.

Дивіться повний випуск програми "Pro. Новини".

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.