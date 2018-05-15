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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Експерт розповіла про підозрілі фінансові схеми "РИА Новости Украина": деталі

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Кирило Вишинський
Кирило Вишинський / Фото з відкритих джерел

Фінансові схеми російського видання "РИА Новости Украина" мали б зацікавити податкові служби України. А от, чи справді затриманий керівник агенції Кирило Вишинський був шпигуном – невідомо.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла Тетяна Попова, експерт ГО "ІнформБезпека", екс-заступник міністра інформполітики.

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На питання, як правильно розмежувати свободу слова і захит інформаційного простору, захист національних інтересів України, експерт відповіла, що у справі про російського журналіста найбільш підозрілими їй здались саме фінансові схеми.

"Ті речі, які я бачу на сайті СБУ, про їхні матеріали 2014-2015 року (матеріали видання – 24 Канал), про референдуми, "русскую вєсну", "новоросію". Впринципі, за такі речі в 2014 році через суд закрили перші російські канали, ще при старому складі Нацради. Тому тут можна було працювати таким чином", – зазначила екс-заступник міністра інформполітики.

За словами Попової, з іншого боку його звинувачують у майже держзраді. На її погляд, для звинувачення у шпигунстві, мають бути належно доведені  відповідні факти. Наприклад, якби він когось вербував. 

Проте в той же час я бачу ось цю незрозумілу фінансову схему, коли через компанії фіктивні завозилися гроші в Україну, які потім, скоріше за все, йшли на потреби самих "Риа Новости" в Україні, і потім, ймовірно, що на розповсюдження їхніх новин черз інші сайти. От оця схема мала би дійсно цікавити наші податкові служби, тому що в цьому, скоріше за все, є певні порушення,
– додала експерт.

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Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від РФ.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Обшуки в київському офісі "РИА Новости" СБУ Новини Росії Україна – Росія журналісти ЗМІ Медіа Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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