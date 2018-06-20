Эксперт рассказала о причинах назначения Петра Литвина послом в Армении

Член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест отметила, что назначение Петра Литвина на должность посла в Армении – это инициатива исключительно Президента Украины.

Об этом она рассказала в прямом эфире 24 канала.

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"Если говорить в общем, то бесспорно военный человек может быть назначен послом в определенной стране, ведь это в первую очередь представитель государства. Его прошлое может быть разным, но как показывает практика, его работа в должности зависит только от самого человека и от его желания реализовывать определенные цели", – сказала Анна Шелест.

Относительно вообще посла Украины в Армении, то у нас безумная ситуация с этой страной, и мы уже несколько лет не имеем там своих послов. В результате Украина имеет плохие дипломатические отношения с этой страной, а она для нас важна. Там небольшое посольство, поэтому от посла многое зависит,

– заверила эксперт.

По ее словам, это очень хорошо, что Украина наконец будет иметь своего посла в Армении. "И если мы хотим перевернуть Армению на свою сторону, в ситуации с Россией, то очень многое будет зависеть от посла", – добавила Анна Шелест.

Стоит помнить, что решение о назначении посла в Армении всегда является решением исключительно Президента Украины. Поэтому в этой ситуации о логике и аргументах стоит спрашивать именно у Петра Порошенко и его Администрации, потому что МИД не дал комментарий по этому поводу. А лицо Петра Литвина – это инициатива исключительно президента,

– заявила эксперт.

Но Анна Шелест также сказала, что пока говорить на эту тему рано, ведь Петр Литвин еще не приступил к работе, поэтому нужно дождаться, как он будет работать. "И если Армения согласует это решение, то значит ее устраивает подобная кандидатура", – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что, с одной стороны, в Украине всегда были "золотые парашюты" и эта практика относительно политических назначений чиновников на определенную должность есть во многих странах, и здесь политическую ответственность должен нести человек, который подписывает этот приказ.

Стоит вспомнить нашего посла в Канаде. Для всех было удивлением, когда Андрей Шевченко – человек, который ни дня не работал на дипломатической службе и не имел даже профессионального образования, занял такую ​​должность. Но сегодня вряд ли кто-то может сказать, что у нас неудачное назначение посла в Канаде,

– прокомментировала Анна Шелест.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина. Соответствующий указ №170 опубликовано 19 июня 2018 года.