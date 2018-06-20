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Експертка розповіла про причини призначення Петра Литвина послом у Вірменії

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Петра Литвина призначили послом України у Вірменії
Петра Литвина призначили послом України у Вірменії / УНІАН

Член управління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Анна Шелест зазначила, що призначення Петра Литвина на посаду посла у Вірменії – це ініціатива виключно Президента України.

Про це вона розповіла у прямому ефірі 24 каналу.

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"Якщо говорити в загальному, то безперечно військова людина може бути призначена послом в певній країні, адже це в першу чергу представник держави. Його минуле може бути різним, але як показує практика його робота на посаді залежить лише від самої людини і від її бажання реалізовувати певні цілі", – сказала Анна Шелест.

Стосовно взагалі посла України у Вірменії, то в нас надшалена ситуація з цією країною, і ми вже декілька років не маємо там своїх послів. Внаслідок цього Україна має погані дипломатичні відносини з цієї країною, а вона є для нас важливою. Там невелике посольство, тому від посла багато що залежить,
– запевнила експертка.

За її словами, це дуже добре, що Україна нарешті матиме свого посла у Вірменії. "І якщо ми хочемо перевернути Вірменію на власний бік, у ситуації з Росією, то тут дуже багато залежатиме від посла", – додала Анна Шелест.

Варто пам’ятати, що рішення щодо призначення посла у Вірменії завжди є рішенням виключно Президента України. Тому в цій ситуації логіку та аргументи варто питати саме в Петра Порошенка та його Адміністрації, тому що МЗС не дав коментар з цього приводу. А особа Петра Литвина – це ініціатива виключно президента,
– заявила експертка.

Але Анна Шелест також сказала, що поки говорити на цю тему зарано, адже Петро Литвин ще не приступив до роботи, тому потрібно дочекатися, як він буде працювати. "І якщо Вірменія погодить це рішення, то значить її влаштовує подібна кандидатура", – наголосила вона.

Експертка зазначила, що, з одного боку, в Україні завжди були "золоті парашути" і ця практика щодо політичних призначень посадовців на певну посаду є в багатьох країнах, і тут політичну відповідальність має нести людина, яка підписує цей наказ.

Варто згадати нашого посла в Канаді. Для всіх було здивуванням, коли Андрій Шевченко – людина, яка жодного дня не працювала на дипломатичній службі і не мала навіть професійної освіти, зайняла таку посаду. Але на сьогодні навряд хтось може сказати, що в нас невдале призначення посла в Канаді,
– прокоментувала Анна Шелест.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина. Відповідний указ №170 опубліковано 19 червня 2018 року.

Відео випуску програми "Pro новини" за 20 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Вірменії Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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