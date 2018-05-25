Назвали лидера среди китайских производителей: результаты вас удивят

Аналитики назвали самую авторитетную IT-компанию, которую уважают и ценят в Поднебесной, так как считают ее наиболее перспективной. Лидером среди китайских гигантов стала корпорация Huawei.

Об этом сообщает AndroidHeadlines.

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Эксперты опубликовали рейтинг Reputation Institute и Racepoint Global, в рамках которого они назвали ТОП-10 китайских компаний, которые являются авторитетными на территории Поднебесной. В итоге, первое место заняла Huawei, которой удалось получить 72,5 балла из 100 возможных. На втором месте оказалась Haier, которая получила 70,7 балла. Далее следуют другие менее известные китайские фирмы, которые занимаются производством и продажей различной электроники.



Рейтинг самых влиятельных китайских компаний на рынке Поднебесной

Также аналитики опубликовали общий рейтинг иностранных компаний, работающих в Китае. Только Intel удалось перегнать Huawei по количеству баллов, американская компания набрала 73,6 балла.



На третьем месте нашлось место для Google (71 балл), а на пятой оказалась Nokia (70,4 балла), корпорация Microsoft заняла лишь седьмое место (69,7 балла), а Apple сумела занять восьмую позицию, набрав лишь 69, 7 балла, то есть меньше всех своих конкурентов (без округления до десятых).



Рейтинг влиятельных иностранных компаний на рынке Китая

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Если ситуация продолжит развиваться в таком же ключе и дальше, то уже совсем скоро Huawei сможет потеснить Intel, потому как их сейчас разделяет лишь 1,1 балла. Это позволит китайскому производителю занять лидирующее положение среди всех компаний на местном рынке, включая иностранные.