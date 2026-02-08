Рост цен на память и компоненты заставляет производителей пересматривать стоимость новых смартфонов. Из-за этого все больше пользователей обращают внимание на вторичный рынок. Однако не каждый флагман прошлых лет стоит внимания. Важную роль играют производительность, программная поддержка, автономность и камеры. Об этом пишет BGR.

Какие телефоны не потеряли актуальности после выхода новых моделей?

Среди моделей, которые остаются актуальными в 2026 году, выделяются три смартфона из разных экосистем.

iPhone 15 Pro считается одной из лучших покупок среди подержанных айфонов. Это первый смартфон Apple, который имеет достаточно памяти и мощный нейронный блок для локальной работы Apple Intelligence. Устройство справляется с генерацией изображений, голосовыми сценариями Siri и автоматизациями без подключения к интернету. При этом он остается полноценным флагманом – титановый корпус, программируемая кнопка Action Button и чип A17 Pro обеспечивают высокую производительность даже в тяжелых играх или видеомонтаже. Камерный блок с 48-мегапиксельным основным сенсором позволяет снимать детализированные фото и видео в 4K, включая формат Log. При покупке важно обратить внимание на состояние батареи – оптимальным считается уровень износа не ниже 80–90%.

Google Pixel 9 Pro стал одним из самых сбалансированных Android-флагманов своего поколения. Смартфон получил обновленный дизайн и чистую версию Android с акцентом на ИИ-функции. Среди них – умное редактирование фото, автоматическая обработка скриншотов, генерация итогов и локальная работа Gemini Nano. Камерная система с сенсорами 50, 48 и 48 мегапикселей обеспечивает высокое качество съемки, особенно ночью и при зуме до 30x. OLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит остается одним из лучших в классе. Процессор Tensor уступает конкурентам в синтетических тестах, но в повседневном пользовании работает стабильно и без ощутимых задержек.

Samsung Galaxy S24 Ultra даже через несколько лет после релиза остается сильным флагманом. Как пишет Toms guide, модель оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокое быстродействие и стабильную работу системы. Смартфон имеет большой OLED-экран с частотой 120 Гц, батарею на 5000 мА-ч и поддержку быстрой зарядки. Главным преимуществом устройства является камера на 200 мегапикселей с двойным пиксельным бинингом и система двух телеобъективов, позволяющая снимать с оптическим зумом 2x, 3x, 5x и 10x. Фирменная оболочка One UI на базе Android 16 предлагает набор Galaxy AI, включая живой перевод разговоров и персональные сводки событий.

Все три смартфона имеют длительный цикл обновлений и остаются актуальными по функциональности, что делает их выгодным выбором на вторичном рынке в 2026 году.