Эксперты определили самый прочный смартфон 2018 года: результаты вас удивят

Смартфоны от Motorola не такие известные, как бренды Apple или Samsung, однако они отличаются среди прочих долговечностью. Издание TomsGuide ежегодно публикует список самых прочных телефонов на рынке и в 2018 году Motorola Moto Z2 Force возглавил этот список.

Данные испытаний смартфонов опубликовали на сайте TomsGuide.

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Как доказывают тесты, самым слабым местом телефонов является экран. Стоит отметить, что Motorola Moto Z2 Force прикрыт защитным стеклом ShatterShield, которое гораздо прочнее, чем Gorilla Glass, а корпус смартфона изготовлен из сплава алюминия, который используют в аэрокосмической промышленности.

Во время тестирования устройств журналисты бросали девайсы разных производителей, включая Motorola, Apple, Samsung, LG, Huawei, Google и OnePlus на фанеру и бетон. В этом испытании Moto Force Z2 получил 8,5 баллов из 10 и победил в "гонке".

Всего все смартфоны подверглись 7 испытаниям. Их бросали с высоты 1,2 и 1,8 метра (4 и 6 футов) экраном на фанеру. Затем с высоты 1,2 метра (4 фута) дважды на бетон – первый раз смартфоны падали на нижний край, а второй раз – на экран. И то же самое было сделано с высоты 1,8 метра (6 футов). После этих испытаний на Z2 Force остались несколько царапин на нижнем ребре, тогда как у большинства других смартфонов разбились экраны.

Для испытания смартфонов их бросали с разной высоты на разную поверхность

Однако, хотя и дисплей Motorola Moto Force Z2 устойчивый к ударам, он не защищен от царапин. Его можно с легкостью поцарапать ногтями.

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В финальной части теста гаджеты искупали в унитазе с водой. Стоит отметить, что попадали они туда с высоты 1,2 метра (4 фута). В этом случае Z2 Force не так хорошо справился, ведь у него нет защиты от погружения в воду, он рассчитан только на защиту от брызг. Поэтому аппарат выключался после погружения, однако после того как он просох, смартфон снова заработал.



Также гаджеты покупали в унитазе

Что касается других смартфонов, которые принимали участие в тесте, то все они выдержали падение на фанеру, но не пережили падения не бетон.



Рейтинг самых прочных смартфонов с баллами

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LG X Venture. Смартфон позиционируется как ударопрочный благодаря металлической рамке и усиленным углам. Но экран не выдержал падения на бетон с 6 футов и потрескался. После погружения в воду у смартфона перестал работать микрофон. Вместе с тем, LG X Venture занял второе место, набрав 6,6 баллов.

Apple iPhone X. Экран не выдержал падения на бетон уже с 4 футов. После попадания в воду смартфон несколько раз перезагружался, но потом продолжил работать. Оценка 6,2 балла.

LG V30. Экран потрескался после падения на бетон с 6 футов. Погружение в воду он пережил, но позже у смартфона стал приглушенным звук. Оценка 6 баллов.

Samsung Galaxy S9. Экран также не выдержал встречу с бетоном и потрескался. Но погружение в воду после этого смартфон пережил. Оценка 6 баллов.

Motorola Moto G5 Plus. Этот бюджетник достойно держался вплоть до падения экраном на бетон с 4 футов. Экран потрескался, но смартфон оставался работоспособным. Однако падение с 6 метров на бетон его добило. Оценка 5,1 баллов.

Apple iPhone 8. Смартфон треснул уже в момент удара о бетон корпусом. Два падения экраном на бетон окончательно добили его. Оценка 4,9 балла.

Samsung Galaxy Note 8. Не пережил падение экраном на бетон. Оценка 4,3 балла.

OnePlus 5T. По сути, с ним произошла та же история, что и с предшественником. Он также набрал 4,3 балла.

Huawei Mate 10 Pro. И сама картина – разбит экран при падении на бетон. Оценка 4,3 балла.

Google Pixel 2 XL. То же, бетон взял верх. Оценка 4,3 балла.

iPhone SE. И здесь бетон победил с еще большим отрывом. Оценка 3,9 балла.