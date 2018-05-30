20:27
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Эксперты определили самый прочный смартфон 2018 года: результаты вас удивят

181 Читати новину українською
Самый прочный смартфон 2018 года
Самый прочный смартфон 2018 года / Фото из свободных источников

Смартфоны от Motorola не такие известные, как бренды Apple или Samsung, однако они отличаются среди прочих долговечностью. Издание TomsGuide ежегодно публикует список самых прочных телефонов на рынке и в 2018 году Motorola Moto Z2 Force возглавил этот список.

Данные испытаний смартфонов опубликовали на сайте TomsGuide.

Читайте также: Дизайн Xiaomi Mi8 рассекретили за день до официального анонса: фото

Как доказывают тесты, самым слабым местом телефонов является экран. Стоит отметить, что Motorola Moto Z2 Force прикрыт защитным стеклом ShatterShield, которое гораздо прочнее, чем Gorilla Glass, а корпус смартфона изготовлен из сплава алюминия, который используют в аэрокосмической промышленности.

Во время тестирования устройств журналисты бросали девайсы разных производителей, включая Motorola, Apple, Samsung, LG, Huawei, Google и OnePlus на фанеру и бетон. В этом испытании Moto Force Z2 получил 8,5 баллов из 10 и победил в "гонке".

Всего все смартфоны подверглись 7 испытаниям. Их бросали с высоты 1,2 и 1,8 метра (4 и 6 футов) экраном на фанеру. Затем с высоты 1,2 метра (4 фута) дважды на бетон – первый раз смартфоны падали на нижний край, а второй раз – на экран. И то же самое было сделано с высоты 1,8 метра (6 футов). После этих испытаний на Z2 Force остались несколько царапин на нижнем ребре, тогда как у большинства других смартфонов разбились экраны.

Найміцніший смартфон

Для испытания смартфонов их бросали с разной высоты на разную поверхность

Однако, хотя и дисплей Motorola Moto Force Z2 устойчивый к ударам, он не защищен от царапин. Его можно с легкостью поцарапать ногтями.

Читайте также: Появилась информация о стоимости инновационного смартфона Vivo Apex: цена кусается

В финальной части теста гаджеты искупали в унитазе с водой. Стоит отметить, что попадали они туда с высоты 1,2 метра (4 фута). В этом случае Z2 Force не так хорошо справился, ведь у него нет защиты от погружения в воду, он рассчитан только на защиту от брызг. Поэтому аппарат выключался после погружения, однако после того как он просох, смартфон снова заработал.

Найміцніший смартфон
Также гаджеты покупали в унитазе

Что касается других смартфонов, которые принимали участие в тесте, то все они выдержали падение на фанеру, но не пережили падения не бетон.

Рейтинг найміцніших смартфонів із балами
Рейтинг самых прочных смартфонов с баллами

Читайте также: Новый iPhone показали на "живых" фото: решение Apple вас удивит

LG X Venture. Смартфон позиционируется как ударопрочный благодаря металлической рамке и усиленным углам. Но экран не выдержал падения на бетон с 6 футов и потрескался. После погружения в воду у смартфона перестал работать микрофон. Вместе с тем, LG X Venture занял второе место, набрав 6,6 баллов.

Apple iPhone X. Экран не выдержал падения на бетон уже с 4 футов. После попадания в воду смартфон несколько раз перезагружался, но потом продолжил работать. Оценка 6,2 балла.

LG V30. Экран потрескался после падения на бетон с 6 футов. Погружение в воду он пережил, но позже у смартфона стал приглушенным звук. Оценка 6 баллов.

Samsung Galaxy S9. Экран также не выдержал встречу с бетоном и потрескался. Но погружение в воду после этого смартфон пережил. Оценка 6 баллов.

Motorola Moto G5 Plus. Этот бюджетник достойно держался вплоть до падения экраном на бетон с 4 футов. Экран потрескался, но смартфон оставался работоспособным. Однако падение с 6 метров на бетон его добило. Оценка 5,1 баллов.

Apple iPhone 8. Смартфон треснул уже в момент удара о бетон корпусом. Два падения экраном на бетон окончательно добили его. Оценка 4,9 балла.

Samsung Galaxy Note 8. Не пережил падение экраном на бетон. Оценка 4,3 балла.

OnePlus 5T. По сути, с ним произошла та же история, что и с предшественником. Он также набрал 4,3 балла.

Huawei Mate 10 Pro. И сама картина – разбит экран при падении на бетон. Оценка 4,3 балла.

Google Pixel 2 XL. То же, бетон взял верх. Оценка 4,3 балла.

iPhone SE. И здесь бетон победил с еще большим отрывом. Оценка 3,9 балла.

Теги: Смартфоны Техно Google Samsung Huawei Motorola Apple LG
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
сегодня, 20:01 Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
Оксана Вербіцька 52
сегодня, 19:30 "Аркадия в студию": реакция соцсетей на "воскрешение" Бабченко
273
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
923
Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали
сегодня, 19:15 Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важно
Євгенія Мазур 548
Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?
сегодня, 19:02 Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?
Інна Жолобович 139
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук