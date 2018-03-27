Эксперты рассказали об отношении к подозрению Медведчука и выдворению российских дипломатов

В прямом эфире 24 канала украинский политик и экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный и бывший депутат Верховной Рады, а сегодня политолог Тарас Чорновил рассказали о своем отношении к событиям, которые происходят в Украине.

О перевороте, который "организовывала" Савченко

– Они (Рубан и Савченко – "24") сами не могли сделать тот переворот, который Савченко представляла в Хмельницкой области в воинской части – до 400 тысяч человек должны уничтожить, жилье депутатов окружить и расстреливать все. Понятно, что такие вещи должна была делать намного большая сила и не военные, – отметил Тарас Чорновил.

Об отношениях Порошенко и Виктора Медведчука

– История отношений действующего Президента Украины и Виктора Медведчука имеет свое начало еще с 1997 года с момента избрания на дополнительных выборах депутатом Верховной Рады нынешнего главы государства. Такая длинная история отношений будет влиять на взаимоотношения между этими двумя политиками, – подчеркнул Роман Безсмертный.

О выдворении российских дипломатов

– После более чем 10 тысяч человеческих жертв, 4 лет войны мы сохраняем дипломатические отношения. Растет товарооборот между двумя странами. Это смысл эпохи, смысл того, что происходит в украинско-российских отношениях. Как это воспринимается (Украинская солидарность – 24 Канал)? На уровне дипломатическом об этом можно было бы молчать, но в отдельных случаях хлопать в ладоши. На человеческом уровне, извините, для меня это выглядит, как издевательство, – рассказал Роман Безсмертный.