Експерти розповіли про ставлення до підозри Медведчука та видворення російських дипломатів

У прямому ефірі 24 Каналу український політик та екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний та колишній депутат Верховної Ради, а сьогодні політолог Тарас Чорновіл розповіли про власне ставлення до подій, які відбуваються в Україні.

Про переворот, який "організовувала" Савченко

– Вони (Рубан та Савченко – "24") самі не могли зробити той переворот, який Савченко представляла у Хмельницькій області у військовій частині – до 400 тисяч людей повинні знищити, помешкання депутатів оточити і розстрілювати все. Зрозуміло, що такі речі мала робити набагато більша сила і не військові, – зазначив Тарас Чорновіл.

Про стосунки Порошенка та Віктора Медведчука

– Історія стосунків чинного Президента України та Віктора Медведчука має свій початок ще з 1997 року з моменту обрання на додаткових виборах депутатом Верховної Ради нинішнього очільника держави. Така довга історія стосунків впливатиме на взаємовідносини між цими двома політиками, – наголосив Роман Безсмертний.

Про видворення російських дипломатів

– Після більш ніж 10 тисяч людських жертв, 4 років війни ми зберігаємо дипломатичні стосунки. Зростає товарообіг між двома країнами. Це є зміст епохи, зміст того, що відбувається в українсько-російських відносинах. Як це сприймається (українська солідарність - 24 Канал)? На рівні дипломатичному про це можна було б мовчати, і в окремих випадках плескати в долоні. На людському рівні, даруйте, для мене це виглядає, як знущання, – розповів Роман Безсмертний.