Исключаю очень опасный момент, – Зеленский об экспорте украинских дронов и рисках с этим

Владимир Зеленский заявил, что экспорт украинских дронов возможен. Однако только в страны из Контактной группы "Рамштайн".

В то же время украинский лидер отметил риски, что после продажи часть украинских дронов не оказалась в России. Об этом президент Украины рассказал в интервью в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Что сказал президент о продаже дронов Украины за границу

Владимир Зеленский отметил, что он попросил министра обороны Рустема Умерова подумать над тем, какие могут быть модели экспорта украинских дронов за границу. В то же время он подчеркнул, что уже видел несколько идей по этому поводу.

Я исключаю момент экспорта. Он очень опасен. Если мы экспортируем кому-то, а оно потом в России – раз. Вторая история – это должны быть только страны "Рамштайна", потому что они нам помогали,

– отметил глава государства.

Зеленский отметил, что среди стран "Рамштайна" есть те, которые давали Украине деньги на производство дронов.

"Если мы говорим об этих странах, и они покупают себе на свои склады, хорошо, тогда у меня вопрос. Если Дания дает 600 миллионов (евро – 24 Канал) сама на отечественное производство в Украине дронов, неужели она хочет забрать себе эти дроны", – сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что со всем уважением относится и к ближневосточным странам, и к другим странам. Однако тем, кто не помогал Украине с оружием, он не считает, что у нас есть право туда экспортировать дроны.

Кроме того, украинский лидер напомнил, что этот вопрос рассматривался на одном из заседаний Ставки. Так, он попросил Минобороны и Минстратегпром разработать контракты с нашими соответствующими компаниями, самыми качественными, и предложить им контракты на 3 – 5 лет.