"Одно судно плывет к нам, а другое – к россиянам": Зеленский раскрыл новый план экспорта зерна
Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении судоходства в Черном море. Эти страны предлагают пускать торговые суда под своими флагами, чтобы разблокировать экспорт зерна.
Как рассказал Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg, иностранные суда могли бы заходить как в украинские, так и в российские порты для перевозки продовольствия.
Почему это важно для Украины
По его словам, стороны должны были бы договориться не проводить атаки ни по одному из таких судов.
Одно судно направляется в наш порт, другое – в российский, а мы соглашаемся не наносить удары ни по одному из этих судов,
– пояснил Зеленский.
В то же время Россия категорически выступает против этого плана, однако несмотря на все усилия посредников.
Черноморские порты остаются основным маршрутом для украинского агроэкспорта, который остановился еще в августе из-за российских атак.
В течение маркетингового года через них можно отгрузить около 36 миллионов тонн зерна.
Мы не можем справиться с таким объемом перевозок по железной дороге,
– сказал Зеленский.
Из-за блокированного моря Украина также обратилась к Евросоюзу с просьбой возобновить программу "Пути солидарности".
Эта инициатива с 2022 года помогала вывозить украинское продовольствие по железной дороге и через европейские порты.
Зеленский подчеркнул, что это зерно необходимо всему миру.
По данным Министерства аграрной политики Украины, в настоящее время страна может экспортировать лишь 38% от обычных объемов.
Напомним, блокировка Черного моря угрожает мировой продовольственной безопасности.
Россияи Украина играют ключевую роль в мировой торговле зерном. На долю этих двух стран приходится более четверти мировой торговли пшеницей, около двух третей экспорта подсолнечного масла и десятая часть морских перевозок кукурузы.
В настоящее время экспорт зерна из обеих стран сократился примерно вдвое. По оценкам исследовательской компании SovEcon, совокупные объемы экспорта российской и украинской пшеницы за июль–сентябрь могут составить около половины показателя за аналогичный период прошлого года.
Больше всего рискуют страны, зависимые от черноморского зерна. Египет, крупнейший импортер пшеницы в мире, около месяца не получал зерно из Черного моря. Россия и Украина обеспечивают примерно половину импорта пшеницы в Египет.
Среди других уязвимых стран – государства Африки, Ближнего Востока и Азии.