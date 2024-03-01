Очистка зерновых дорог от недовольства: ЕС усиливает контроль за экспортом из Украины

Европейский Союз анонсировал усиление контроля за перевозкой зерна из Украины. Это решение должно успокоить европейских фермеров, которые беспокоятся из-за "нечестной конкуренции".

Госпожа еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что ЕС будет принимать меры для обеспечения соблюдения условий перевозки зерна. По ее словам, это поможет поддержать свободную торговлю и уменьшить напряженность среди фермеров, которые протестуют против импорта зерна из Украины.

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Усиление контроля за торговлей

ЕС стремится обеспечить справедливые условия торговли для всех участников рынка. Валеан отметила, что необходимо убедиться, что перевозчики не нарушают соглашения, а зерно перевозится в соответствии с двусторонними операциями.

Закрытие границ – это никогда не хорошая идея, тем более с соседом, который так нуждается в связи. Пока соглашения выполняются должным образом, не должно быть проблем, и мы работаем над усилением контроля за этим выполнением,

– сказала Валеан в интервью Reuters.

По словам госпожи еврокомиссара, страны ЕС также могут получить выгоду от этой торговли. В частности, экспорт в Украину из Польши, Румынии и Словакии вырос, что свидетельствует о взаимовыгодном обмене.

Украина экспортировала более 64 миллионов тонн зерна и сопутствующих продуктов через "коридоры солидарности" с момента их создания в мае 2022 года до начала этого года. Только в январе через Румынию транзитом прошло около 2 миллионов тонн зерна.

Агропродукция поступает в Румынию автомобильным транспортом, железной дорогой и баржами через Дунай. Несмотря на замедление транзита через порт Констанца в Черном море, экспорт по дорогам и железной дороге в южноевропейские страны набирает обороты благодаря инвестициям ЕС в железнодорожную инфраструктуру.

Транзит через Дунай остается самым важным. От 1,2 до 1,5 миллиона тонн зерна проходит по реке ежемесячно. В то же время от 0,5 до 0,7 миллиона тонн других продуктов поступают в Украину благодаря морскому коридору.

Госпожа еврокомиссар Адина Валеан также отметила, что украинские чиновники обсуждают с румынскими коллегами возможность установки трех временных плавучих буев в порту Констанца. Это позволит увеличить месячную пропускную способность порта на дополнительный 1 миллион метрических тонн.

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В то же время Варшаве, Брюсселю и Киеву не удается выстраивать конструктивный диалог. Польские фермеры продолжают блокировать границу, требуя то ли соблюдения стандартов ЕС украинскими перевозчиками, то ли полного запрета на транзит украинского зерна через Польшу. Собственно, единодушия нет.

А вот вопрос о запрете ввоза в Польшу российского зерна – до сих пор не решен. Премьер-министр Польши Дональд Туск только на днях отметил, что не исключает запрет на ввоз агропродукции из страны-агрессора.