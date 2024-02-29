По словам Туск подобный запрет на импорт зерна из России могут ввести как в Латвии. Таким образом, по мнению премьер-министра, поляки, вероятно, смогут исправить ситуацию связанную с протестами фермеров.
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Туск высказался о запрете импорта зерна из России
Польский премьер отметил, что ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси также вызывает искривление на рынке страны. Поэтому и возмущаются фермеры-протестующие.
Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной – 24 Канал) продукции из России. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой,
– отметил Туск.
Дональд Туск также отметил важность усилить регулирование импорта зерна и пищевых продуктов из восточных стран в Европейский Союз.
Это заявление прозвучало на фоне протестов фермеров в Польше и других европейских странах против экологических норм ЕС и якобы недобросовестной конкуренции со стороны Украины после предоставления ей торговых льгот после вторжения России.
Ранее Туск говорил о закрытии границы с Украиной
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах временно закрыть границу с Украиной. Это могло произойти 29 февраля.
- Польский политик подчеркнул, что Польша поддерживает Украину, но эта помощь не должна вызывать негативные последствия для его страны. По словам Туска, "цена слишком высока".
- В то же время торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что провел 4 часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманем и сельского хозяйства Польши Чеславом Шекерским. По словам украинского чиновника, во время переговоров опция закрытия границы не упоминалась.
- Кроме того, Дональд Туск четко сказал, что закрытие границы между Украиной и Польшей будет "болезненное решение" для экономик обеих стран. Однако, по его словам, надо найти решение, которое защитит польский рынок и фермеров от неравной конкуренции. Сейчас же польское правительство находится в контакте с украинскими властями по этому вопросу.