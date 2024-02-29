За словами Туск подібну заборону на імпорт зерна із Росії можуть запровадити як у Латвії. Таким чином, на думку прем'єр-міністра, поляки, ймовірно, зможуть виправити ситуацію пов'язану з протестами фермерів.

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Туск висловився про заборону імпорту зерна з Росії

Польський прем'єр наголосив, що ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі також спричиняє викривлення на ринку країни. Через це й обурюються фермери-протестувальники.

Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт (сільськогосподарської – 24 Канал) продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не відкидаю, що Польща виступить з відповідною ініціативою,

– зазначив Туск.

Дональд Туск також наголосив на важливості посилити регулювання імпорту зерна та харчових продуктів зі східних країн до Європейського Союзу.

Ця заява пролунала на тлі протестів фермерів у Польщі та інших європейських країнах проти екологічних норм ЄС і нібито недобросовісної конкуренції з боку України після надання їй торговельних пільг після вторгнення Росії.

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