Про це 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, додавши, що польський експорт до нашої країни складає майже 12 мільярдів євро. Поляки не знайдуть заміни, куди постачати газ, будівельні матеріали, молочну продукцію та ще багато іншого.

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Польща має дотримуватись норм ЄС

Країна не може вести переговори з українською стороною, використовуючи шантаж. Ба більше, не треба забувати, що Польща є членом Євросоюзу, тому у цій ситуації мовиться загалом про східний кордон ЄС. Через нього йде постачання продукції не тільки в Польщу, а й загалом до всіх інших країн Європи.

"Польща не є окремою державою. Вона має дотримуватися доктрин Європейського союзу. Ті ж дотації для сільського господарства та багато іншого йде до них з Брюсселя", – підкреслив Дмитро Соломчук.

Чи справді українська агропродукція загрожує Польщі

Упродовж 2023 року сільськогосподарська продукція з України здебільшого перебуває в Польщі тільки транзитом. Товари їдуть залізницею, автомобілями, їх перевантажують у польських портах і вони прямують далі. На цьому всьому поляки заробляють величезні кошти.

"Мовиться про сотні мільйонів євро, щобільше у них створені тисячі робочих місць для української логістики. Варто згадати, що до 24 лютого логістика залізницею сільськогосподарської продукції у Польщі взагалі не була розвинута. За два роки, транзитуючи нашу продукцію, вони заробили немалі кошти, які вклали у власну ж модернізацію", – наголосив Соломчук.

Питання квот має вирішувати ЄС

Польська влада заявляла про певні обмежень чи ліміти для українських товарів, але насправді встановлювати їх може тільки Європейський Союз. Якщо у нашої держави хочуть щось купити німці, шведи, данці, то вони мають на це повне право. Польща не може цьому перешкоджати.

Україна ж не вводить ніякого квотування на продукти з Польщі, яка експортує майже на 12 мільярдів євро. Навпаки ми даємо їм власного споживача, полиці в супермаркетах. Чомусь наші "молочники" не мітингують, хоча польські сири справді створюють їм конкуренцію,

– зауважив Соломчук.

Україні складно розвивати фабрики з виробництва будівельних матеріалів, чи легку промисловість, але працівники цих галузей не починають виходити на мітинги. У березні Україна поїде на переговори до Польщі. Туди треба прибути з сильною переговорною позицією, розуміючи, що це не наша країна щось просить. Тільки так вдасться розв'язати цю проблему раз і назавжди.

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