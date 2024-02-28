Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України відповів на заяву прем'єра Польщі про те, що наразі з Україною ведуть переговори щодо можливості повного закриття українсько-польського кордону для торгівлі товарами.
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Що сказав український міністр
Олександр Кубраков прокоментував заяви про нібито триваючі перемовини з урядом України про закриття кордону з Польщею.
Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас кордон, що стабільно працює – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі та запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут,
– запевнив міністр.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України пояснив, що подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога.
Що цьому передувало
- 28 лютого польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що з українською стороною нібито ведуть переговори щодо можливості повного закриття українсько-польського кордону для торгівлі товарами.
- За словами польського політика, це могло б стати тимчасовим рішенням "болючим для обох сторін".
- У відповідь на це торговий представник України Тарас Качка написав, що провів 4 години дуже насичених переговорів з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Польщі Чеславем Шєкєрським. Він назвав цю зустріч однією з найбільш насичених та інтенсивних зустрічей у професії.
- Проте Тарас Качка також спростував заяву про перемовини щодо закриття кордону: "За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болісним рішенням для наших економік".