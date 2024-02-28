Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины ответил на заявление премьера Польши о том, что сейчас с Украиной ведут переговоры о возможности полного закрытия украинско-польской границы для торговли товарами.
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Что сказал украинский министр
Александр Кубраков прокомментировал заявления о якобы продолжающихся переговорах с правительством Украины о закрытии границы с Польшей.
Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас граница, стабильно работающая – это вопрос выживания в войне с российским агрессором. Мы с большим уважением относимся к дружественной Польше и предложили конструктивные решения, а также сделали шаги навстречу для снятия напряжения на границе. Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик,
– заверил министр.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины объяснил, что подобное решение не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага.
Что этому предшествовало
- 28 февраля польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что с украинской стороной якобы ведут переговоры о возможности полного закрытия украинско-польской границы для торговли товарами.
- По словам польского политика, это могло бы стать временным решением "болезненным для обеих сторон".
- В ответ на это торговый представитель Украины Тарас Качка написал, что провел 4 часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманем и сельского хозяйства Польши Чеславом Шекерским. Он назвал эту встречу одной из самых насыщенных и интенсивных встреч в профессии.
- Однако Тарас Качка также опроверг заявление о переговорах по закрытию границы: "За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск – это было бы очень болезненным решением для наших экономик".