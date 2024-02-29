Об этом 24 Каналу рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, добавив, что польский экспорт в нашу страну составляет почти 12 миллиардов евро. Поляки не найдут замены, куда поставлять газ, строительные материалы, молочную продукцию и многое другое.

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Польша должна придерживаться норм ЕС

Страна не может вести переговоры с украинской стороной, используя шантаж. Более того, не надо забывать, что Польша является членом Евросоюза, поэтому в этой ситуации говорится в целом о восточной границе ЕС. Через неё идут поставки продукции не только в Польшу, но и вообще во все другие страны Европы.

"Польша не является отдельным государством. Она должна придерживаться доктрин Европейского союза. Те же дотации для сельского хозяйства и многое другое идет к ним из Брюсселя", – подчеркнул Дмитрий Соломчук.

Действительно ли украинская агропродукция угрожает Польше

В течение 2023 года сельскохозяйственная продукция из Украины в основном находится в Польше только транзитом. Товары едут по железной дороге, автомобилями, их перегружают в польских портах и они направляются дальше. На этом всем поляки зарабатывают огромные средства.

"Речь идет о сотнях миллионов евро, более того у них созданы тысячи рабочих мест для украинской логистики. Стоит вспомнить, что до 24 февраля логистика железной дорогой сельскохозяйственной продукции в Польше вообще не была развита. За два года, транзитируя нашу продукцию, они заработали немалые средства, которые вложили в собственную же модернизацию", – отметил Соломчук.

Вопрос квот должен решать ЕС

Польские власти заявляли об определенных ограничений или лимитах для украинских товаров, но на самом деле устанавливать их может только Европейский Союз. Если у нашего государства хотят что-то купить немцы, шведы, датчане, то они имеют на это полное право. Польша не может этому препятствовать.

Украина же не вводит никакого квотирования на продукты из Польши, которая экспортирует почти на 12 миллиардов евро. Наоборот мы даем им собственного потребителя, полки в супермаркетах. Почему наши "молочники" не митингуют, хотя польские сыры действительно создают им конкуренцию,

– отметил Соломчук.

Украине сложно развивать фабрики по производству строительных материалов, или легкую промышленность, но работники этих отраслей не начинают выходить на митинги. В марте Украина поедет на переговоры в Польшу. Туда надо прибыть с сильной переговорной позицией, понимая, что это не наша страна что-то просит. Только так удастся решить эту проблему раз и навсегда.

Что известно о якобы закрытии границы с Украиной