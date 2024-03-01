Пані єврокомісар з транспорту Адіна Валеан заявила, що ЄС вживатиме заходів для забезпечення дотримання умов перевезення зерна. За її словами, це допоможе підтримати вільну торгівлю та зменшити напруженість серед фермерів, які протестують проти імпорту зерна з України.

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Посилення контролю за торгівлею

ЄС прагне забезпечити справедливі умови торгівлі для всіх учасників ринку. Валеан наголосила, що необхідно переконатися, що перевізники не порушують угоди, а зерно перевозиться відповідно до двосторонніх операцій.

Закриття кордонів – це ніколи не гарна ідея, тим більше з сусідом, який так потребує зв'язку. Поки угоди виконуються належним чином, не повинно бути проблем, і ми працюємо над посиленням контролю за цим виконанням,

– сказала Валеан в інтерв'ю Reuters.

За словами пані єврокомісара, країни ЄС також можуть отримати вигоду від цієї торгівлі. Зокрема, експорт до України з Польщі, Румунії та Словаччини зріс, що свідчить про взаємовигідний обмін.

Зверніть увагу! Україна експортувала понад 64 мільйони тонн зерна та супутніх продуктів через "коридори солідарності" з моменту їхнього створення у травні 2022 року до початку цього року. Тільки у січні через Румунію було транзитом пройшло близько 2 мільйонів тонн зерна.

Агропродукція надходить до Румунії автомобільним транспортом, залізницею та баржами через Дунай. Попри сповільнення транзиту через порт Констанца у Чорному морі, експорт дорогами та залізницею до південноєвропейських країн набирає обертів завдяки інвестиціям ЄС у залізничну інфраструктуру.

Транзит через Дунай залишається найважливішим. Від 1,2 до 1,5 мільйона тонн зерна проходить річкою щомісяця. Водночас від 0,5 до 0,7 мільйона тонн інших продуктів надходять в Україну завдяки морському коридору.

Пані єврокомісар Адіна Валеан також зазначила, що українські чиновники обговорюють з румунськими колегами можливість встановлення трьох тимчасових плавучих буїв у порту Констанца. Це дозволить збільшити місячну пропускну спроможність порту на додатковий 1 мільйон метричних тонн.

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Водночас Варшаві, Брюсселю та Києву не вдається вибудовувати конструктивний діалог. Польські фермери продовжують блокувати кордон, вимагаючи чи то дотримання стандартів ЄС українськими перевізниками, чи то повної заборони на транзит українського зерна через Польщу. Власне, одностайності немає.

А от питання щодо заборони ввезення в Польщу російського зерна – досі не вирішене. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск лише цими днями зазначив, що не відкидає заборону на ввезення агропродукції з країни-агресорки.