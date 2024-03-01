Сьогодні, 1 березня, орієнтовно о 13:00 польські аграрії повністю заблокували рух через пункт пропуску "Медика – Шегині". Про це в етері телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Фермери блокують усі вантажівки

За словами Демченка, як повідомила польська сторона, о 13:00 польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, незалежно від її напрямку.

Він додав, що раніше на цьому напрямку вже був критичний мінімум перетину кордону вантажівками. Так за минулу добу, 29 лютого, кордон перетнули тільки 47 вантажівок в обох напрямках.

Наразі на шести пунктах пропуску, де триває страйк, на перетин кордону очікують 2350 вантажівок.

Яка ситуація на інших напрямках

Як зазначив Демченко, польські фермери блокують рух вантажівок на 6 напрямках. Мовиться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Шегині", "Угринів" та "Краківець".

На усіх цих напрямках на території Польщі сукупно в чергах з можливістю подальшого руху в бік України очікувало близько 2350 вантажних транспортних засобів. Найбільше – біля пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин",

– заявив речник ДПСУ.

За його словами, ситуація за останні дні майже не змінилася.

Польська поліція блокувала українських водіїв, які йшли на переговори

Українські водії вирішили обговорити такі дії з польськими протестувальниками. Однак польська поліція та спецпризначенці оточили українських водіїв, розбивши їх на кілька груп.

За словами українських водіїв, правоохоронці не дозволили їм підійти до польських протестувальників, оточили їх та навіть не дозволили повернутись до своїх машин та кемпінгів.

Загалом блокування тривало протягом щонайменше двох годин. Наразі поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Швидкість пропуску машин через кордон не збільшилася.

Цікавим є те, що правоохоронці звинувачують українських водіїв, що вони у відповідь самі намагалися заблокувати дорогу. Українські водії ці звинувачення відкидають. У посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію та тримають постійний діалог с польською поліцією.