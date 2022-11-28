Украина нанесла сокрушительное дипломатическое поражение "голодному" плану бункерного деда

International Summit on Food Security, где начата инициатива Grain from Ukraine, – это очень важное в стратегическом смысле мероприятие. Особенно, если погрузиться в дискурс, который в последнее время пытается насаждать Кремль.

Как Кремль искажает реальность

Если вы послушаете выступления бункерного деда в течение последнего года, то, если отбросить тупые шутки, изложение псевдоисторических книг и фантазии больного человека, можно увидеть, что российское руководство очень сильно хочет представить свою агрессию против Украины как некую мифическую "войну против Запада".

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Мол, они объявили войну проклятым западным империалистам "за многополярный мир", потому что эти же империалисты раньше очень угнетали народы Африки и Азии.

Понятно, что во многих странах Африки и Азии довольно слабо представляют, где расположена Украина, почему на нее напал сосед и какое это имеет значение, а о западных колонизаторах-империалистах слышали почти все.

Легенда для прикрытия палачей

Цели подобной кремлевской линии тоже ясны. "Спецоперация", которая, по замыслу шизофренических стратегов, должна была длиться "дни или недели", длится уже 9 месяцев. За это время агрессор успел продемонстрировать весь возможный набор преступлений, что сделало невозможным для большинства стран открыто поддерживать какие-либо отношения с ним. В итоге мы имеем ряд последних решений международных структур (от резолюции Генассамблеи ООН о репарациях для Украины и до провозглашения России государством-спонсором терроризма от Европарламента), которые продолжают закреплять дипломатическую изоляцию агрессора.

В таких условиях сама Россия стремится позиционировать себя как сошедшегося в борьбе со всем "коллективным Западом" и как "защитника" всех "угнетенных Западом" народов. В принципе, если сотрудничать с сомнительными режимами отдельных государств Африки и Азии, распространять там свою пропаганду, то это мнение вполне может находить сторонников. Конечная цель – подать войну против Украины как "войну Запада и Антизапада".

И здесь они традиционно используют собственные террористические методы. Поскольку Украина является традиционным поставщиком продуктов питания на мировые рынки (в том числе и для азиатских и африканских государств), Россия старательно использует с начала войны сложности с доставкой украинской сельхозпродукции на мировые рынки, чтобы продвигать тезис, что "Запад поддерживает войну в Украине, чтобы морить голодом африканцев".

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И каков бы ни был глуп этот тезис на наш взгляд, но он вполне может использоваться для продвижения Россией своих нарративов. Тем более, что они подкрепляют этот "западный кнут" еще и собственным "пряником", обещая "бесплатно отдавать зерно" африканским странам. По крайней мере, такие заявления постоянно делает как сам бункерный, так и его прислуга.

Оружие шантажа и антидот против нее

Можно, конечно, говорить, что общественное мнение стран Африки и Азии не играет серьезной роли в нынешней войне, но агрессия России против Украины уже давно переросла локальный уровень. Сейчас все ищут новых союзников, источники оружия и других ресурсов. От этого будет зависеть в том числе и продолжительность войны, потому что Россия сейчас изо всех сил пытается прорвать дипломатическую изоляцию.

Не стоит забывать, что террористический шантаж со стороны России фактором украинского продовольствия – это и средство давления на демократические государства, ведь ясно, что любая дестабилизация в Африке и Азии может означать новые волны беженцев и проблемы для Европы.

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Очевидно, что формула программы Grain from Ukraine – это стратегия win-win для Украины и Запада. Запад покупает у Украины зерно для стран Африки. Украина получает гарантированные деньги для собственной экономики, Запад поддерживает Украину и одновременно снижает напряжение в мире, выбивая из рук России геостратегический козырь о "войне против Запада", которую она пытается "продать" во многих странах.

Поэтому инициатива важна в контексте нового мира, который полностью изменила агрессия России против Украины.

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