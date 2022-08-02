Судно RAZONI, следующее из порта Одессы в Стамбул, успешно прошло "зерновой коридор"

С начала полномасштабного вторжения Украина только в начале августа смогла приступить к экспорту своей продукции морским путем. Известно, что судно Razoni уже прошло "зерновой коридор".

Об успешном пересечении "зернового коридора" судном RAZONI рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что к вечеру наше зерно должно прибыть в Стамбул для инспекции.

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После проверки судно двинется дальше

Сергей Братчук подчеркнул, что это первое судно, которое 1 августа покинуло Одесский порт. Оно перевозит 26 тысяч тонн кукурузы. Грузовое транспортное средство должно прибыть в Стамбул около 21:00. Там его проверят, после чего отправят дальше.

По этой ссылке вы можете в режиме реального времени наблюдать за транспортировкой зерна.



Где сейчас находится судно RAZONI с украинским зерном / Скриншот карты

В Турции предполагают, что RAZONI прибудет в Стамбул ночью 3 августа. На этом сделал акцент Координатор совместного координационного центра, помощник генерального директора Директората безопасности и обороны Министерства национальной обороны Турции Озгур Озджан Алтунбулак.

Пункт назначения судна – Ливан

Ожидается, что судно под названием RAZONI, которое мы ожидали, и следили за ним раньше, станет на якоре в городе Стамбул в полночь... Грузовое судно вышло из украинского порта "Одесса" в Ливан. Ход этого судна планировался нашим центром и продолжает отслеживаться,

– подчеркнул он.

Озгур Озджан Алтунбулак подчеркнул, что все, что связано с транспортировкой украинского зерна, согласовано в Координационном центре. Речь идет как о маршруте движения судна, так и о самом гуманитарном коридоре.

После того, как делегации, в которые входят представители Турции, россии, Украины и ООН, проведут проверку, судно двинется дальше. Сейчас же идет подготовка судов, которые могли бы экспортировать продукцию из трех портов нашего государства.

Накануне в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что отправки ожидают 16 судов. Он подчеркнул, что сначала следует посмотреть, как работают договоренности с россией и будет ли она соблюдать их. Только после этого можно будет продолжать экспорт нашей продукции.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что экспорт продовольствия важен для Украины по многим причинам. Речь идет не только о финансовой выгоде, но и обеспечении рабочими местами полумиллиона наших граждан.

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