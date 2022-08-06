В Стамбул прибыли уже 2 судна, которые накануне вышли из украинского порта

К берегам Турции прибыло уже второе судно с украинским продовольствием. Еще 2 сейчас в дороге и их прибытие ожидают в течение следующих нескольких часов.

На борту корабля NAVISTAR под флагом Панамы 33 тысячи тонн украинской кукурузы. После инспекции в Стамбуле судно отправится в Ирландию.

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Еще 2 судна в пути, 1 следует в Украину

В Стамбул сейчас направляются еще 2 судна – ROJEN под флагом Мальты, на борту которого 13 тысяч тонн украинской кукурузы и POLARNET под флагом Турции, который перевозит 12 тысяч тонн кукурузы. Эти 2 судна отправились 5 августа из Черноморска. В то же время NAVISTAR отправился из Одессы.

По данным издания BlackSeaNews, в порт Одессы следует турецкий сухогруз FULMAR S. Это первое турецкое судно, которое приближается к Украине с начала полномасштабного вторжения.

Первое судно с украинским зерном успешно прошло проверку

После подписания в Стамбуле "зерновых соглашений" 1 августа из Украины отправилось первое судно RAZONI, на борту которого 26 тысяч тонн кукурузы. Этот корабль стал первым, который отправился по "зерновому коридору".

3 августа после успешной проверки Совместным координационным центром корабль отправился дальше. В то же время министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков заявил, что 17 судов ждут разрешения на вход в украинские порты.

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