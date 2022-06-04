Экспресссекретарь Зеленского Мендель вышла замуж

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, журналистка Юлия Мендель официально оформила брак со своим любимым.

Как известно, избранник Мендель – экономист, политик и бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта.

В Одессе поженились гвардиец и полицейский

После начала войны России на Украине Кухта пошел добровольцем на передовую. Он сделал предложение Юлии сразу после начала войны.

Мендель опубликовала фото с мужем, на котором они позируют, держа в руках свидетельство о браке. Бывшая пресс-секретарь Зеленского также показала, какие они с Кухтой выбрали кольца.

Юлия Мендель вышла замуж / Фото из инстаграммы "ЖВЛ"

Добавим, что раньше Юлия Мендель наконец-то показала своего загадочного любимого. Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что они "из разных лагерей". Известно, что Кухта раньше уже был женат и имеет дочь. О своем загадочном любовнике Мендель вспоминала несколько раз, однако не делилась никакими подробностями об их отношениях.

В начале февраля 2022 года она объяснила, что еще не готова объявлять имя своего избранника, потому что они с ним "из разных лагерей". Ранее Мендель опубликовала в своем инстаграмме фотографию, на которой ее занимает мужчина, однако на фото попали только руки мужчины.

Почему Мендель ушла с должности

Зеленский назначил Мендель своей прессой 3 июня 2019 года. Эта должность она заняла по результатам конкурса, который объявил Зеленский. Всего было около 4 тысяч конкурсантов.

В мае 2021 года стало известно, что спикер президента увольняется с должности. Однако в Офисе Президента журналистка останется. Она будет работать советницей Зеленского по международным медиа.

Причинами, почему Мендель ушла с должности, стали "сумасшедший хейт" и сложный режим работы.

Большое интервью с Юлией Мендель: смотрите видео