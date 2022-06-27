Экспрезидент Молдовы Додон обвиняется в превышении полномочий

Дело касается действий экспрезидента, когда он занимал должность министра экономики и торговли в 2008 – 2009 годах.

Ранее Экспрезидента Молдовы Додона отправили под домашний арест

Почти 12 миллионов вывели в оффшоры

По информации прокуратуры, Додон подписал заключение, согласно которому государственная компания "Энергоком" заключила контракт на поставку электроэнергии в Молдову. Условия соглашения были невыгодны для страны.

В результате этого Молдове нанесли ущерб в особо крупном размере. Сумма составила 11,9 миллиона долларов. Эти деньги вывели на счета некоторых оффшорных компаний. Из-за сделки повысили тарифы на электроэнергию. Это коснулось прав конечных потребителей – граждан Молдовы.

Сам Додон вину не признает.

Эксглава страны Игорь Додон известен своими пророссийскими взглядами. Он былпрезидентом Молдавии с 2016 по 2020 год. Однако президентские выборы в 2020 году выиграла Майя Санду.