Об этом 24 канала рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он говорит, что кафиры уже начали придумывать разные причины взрыва , а в России могут начаться массовые аресты или убийства.
К теме "Хлопок" в Новофедоровке: кафиры объявили эвакуацию и придумывают, что "сдетонировали боеприпасы"
Эксперт подчеркнул, что оккупанты еще раньше начали оттягивать боекомплекты из оккупированного Херсонщины в Крым, потому что им казалось, что там их никто не достанет. Теперь они будут перетаскивать технику глубже, подальше от админграниц.
Но есть важный момент – сейчас Украина в очередной раз унизила российскую систему противовоздушной обороны, просто "мокрой тряпкой избила по лицу". Я уверен, что сейчас будут большие разборки в россии между властями и производителями ПВО,
– считает Ступак.
По его словам, на эти системы ПВО много нареканий, и там могут быть массовые аресты топ-чиновников этих предприятий от ФСБ.
"Также может быть очередная волна "случайных" смертей этих чиновников", - добавил он.
В России будет волна смертей и арестов, – Ступак о последствиях взрывов в Крыму: видео
Что известно о взрывах в Крыму: основное
- Возле Новофедоровки, что в Крыму, раздались мощные взрывы . Они звучали у аэродрома русских вооруженных сил. Сначала говорили о 4 взрывах, впоследствии появилась информация о 6 – 7, а затем даже 15.
- Сейчас журналисты сообщают о двух пострадавших. Люди говорят, что было похоже, будто детонировали боеприпасы. В направлении места взрыва ехали многочисленные машины скорой помощи.
- Местные сообщают, что пожар и взрывы продолжаются до сих пор, очевидно, детонируют находившиеся на складах боеприпасы врага. Стекла трясутся в десятках километров от эпицентра происшествия.
- Добавим, что именно возле Новофедоровки расположен военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины.
- Интересно, что минобороны россии говорит, что сдетонировали снаряды, никто не пострадал и техника тоже не повреждена. В то же время самопровозглашенные власти Крыма объявили эвакуацию в Сакском районе и объявили воздушную тревогу.
- В Министерстве обороны уже прокомментировали взрывы на аэродроме в Крыму. Анна Маляр иронически напомнила россиянам о правилах пожарной безопасности и подчеркнула, что "одежда из хлопка очень гигиеническая".