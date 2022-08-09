Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він каже, що окупанти вже почали вигадувати різні причини вибуху, а в росії можуть початися масові арешти чи вбивства.
До теми "Бавовна" в Новофедорівці: окупанти оголосили евакуацію і вигадують, що "здетонували боєприпаси"
Експерт наголосив, що окупанти ще раніше почали відтягували боєкомплекти з окупованого Херсонщини в Крим, бо їм здавалося, що там їх ніхто не дістане. Тепер вони будуть перетягувати техніку глибше, подалі від адмінкордонів.
Але є важливий момент – зараз Україна вчергове принизила російську систему протиповітряної оборони, просто "мокрою ганчіркою побила по обличчю". Я впевнений, що зараз будуть великі розбірки в росії між владою та виробниками ППО,
– вважає Ступак.
За його словами, на ці системи ППО багато нарікань, і там можуть бути масові арешти топ посадовців цих підприємств від фсб.
"Також може бути чергова хвиля "випадкових" смертей цих високопосадовців", – додав він.
У росії буде хвиля смертей та арештів, – Ступак про наслідки вибухів в Криму: відео
Що відомо про вибухи в Криму: основне
- Біля Новофедорівки, що у Криму, пролунали потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил. Спочатку говорили про 4 вибухи, згодом з'явилась інформація про 6 – 7, а потім навіть 15.
- Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих. Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. У напрямок місця вибуху їхали численні машини швидкої допомоги.
- Місцеві повідомляють, що пожежа та вибухи тривають й досі, вочевидь, детонують боєприпаси ворога, які були на складах. Шибки трясуться за десятки кілометрів від епіцентру події.
- Додамо, що саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
- Цікаво, що міноборони росії каже, що здетонували снаряди, ніхто не постраждав і техніка також не пошкоджена. Водночас самопроголошена влада Криму оголосила евакуацію в Сакському районі та оголосили повітряну тривогу.
- У Міністерстві оборони України вже прокоментували вибухи на аеродромі в Криму. Ганна Маляр іронічно нагадала росіянам про правила пожежної безпеки та наголосила, що "одяг з бавовни дуже гігієнічний".