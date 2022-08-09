Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він каже, що окупанти вже почали вигадувати різні причини вибуху, а в росії можуть початися масові арешти чи вбивства.

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Експерт наголосив, що окупанти ще раніше почали відтягували боєкомплекти з окупованого Херсонщини в Крим, бо їм здавалося, що там їх ніхто не дістане. Тепер вони будуть перетягувати техніку глибше, подалі від адмінкордонів.

Але є важливий момент – зараз Україна вчергове принизила російську систему протиповітряної оборони, просто "мокрою ганчіркою побила по обличчю". Я впевнений, що зараз будуть великі розбірки в росії між владою та виробниками ППО,

– вважає Ступак.

За його словами, на ці системи ППО багато нарікань, і там можуть бути масові арешти топ посадовців цих підприємств від фсб.

"Також може бути чергова хвиля "випадкових" смертей цих високопосадовців", – додав він.

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