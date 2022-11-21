В течение выходных в Украине действовали графики стабилизационных отключений. Ранее сообщалось, что экстренных отключений света не ожидается, поскольку энергетическую сеть удалось стабилизировать.

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Какая ситуация в столице

Однако 21 ноября подломили проблемы с энергоснабжением в нескольких регионах. В частности, сообщили, что по указаниям НЭК "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные аварийные отключения.

Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована. Позже с расписанием отключений можно будет ознакомиться по ссылке.

Проблемы электроснабжением в Одесской области

В Одесской области вводят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме напряженная и экстренные отключения проводят из-за российских ракетных обстрелов. Это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Также там сообщили, что по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Людей просят подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: произвести необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки.

Обратите внимание! В каких регионах не будет света 21 ноября – читайте в нашем материале.

Когда Россия может нанести новый удар

Массированные атаки по инфраструктуре, вероятно, будут продолжаться. В Воздушных Силах ВСУ рассказали, когда Россия может снова атаковать критическую инфраструктуру Украины.

Там отметили, что после массированных ударов россияне обычно принимают паузу и не атакуют. Это связано с нехваткой ракет.

У россиян есть разные типы ракет, которыми они атакуют украинские города. И хотя "Искандеров" у них мало, а вот "Калибры" и ракеты типа "Х-1" – они продолжают производить.

Важно! 15 ноября Россия выпустила по нашему государству около 100 ракет. По словам представителя командования Воздушных Сил, украинским системам ПВО удалось сбить в тот день 77 вражеских воздушных целей.

Кстати – Появилась новая информация о падении ракет в Польше: смотрите видео