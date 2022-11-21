Впродовж вихідних в Україні діяли графіки стабілізаційних відключень. раніше повідомлялося, що екстрених відключень світла не очікується, оскільки енергетичну мережу вдалося стабілізувати.

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Яка ситуація у столиці

Однак 21 листопада підломили про проблеми з енергопостачанням у декількох регіонах. Зокрема, повідомили, що за вказівками НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення.

Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано. Пізніше з розкладом відключень можна буде ознайомитися за посиланням.

Проблеми електропостачанням на Одещині

На Одещині вводять екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

У ДТЕК зазначили, що ситуація в енергосистемі напружена й екстрені відключення проводять через російські ракетні обстріли. Це необхідно, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Також там повідомили, що наразі по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення. Людей просять підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки.

Зверніть увагу! У яких регіонах не буде світла 21 листопада – читайте у нашому матеріалі.

Коли Росія може завдати нового удару

Масовані атаки по інфраструктурі, ймовірно, продовжуватимуться. У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, коли Росія може знову атакувати критичну інфраструктуру України.

Там зазначили, що після масованих ударів росіяни зазвичай беруть паузу та не атакують. Це пов'язано з нестачею ракет.

У росіян є різні типи ракет, якими вони атакують українські міста. І хоч "Іскандерів" у них мало, а ось "Калібри" і ракети типу "Х-1" – вони продовжують виготовляти.

Важливо! 15 листопада, Росія випустила по нашій державі близько 100 ракет. За словами речника командування Повітряних Сил, українським системам ППО вдалось збити у той день 77 ворожих повітряних цілей.

До речі – З'явилась нова інформація щодо падіння ракет в Польщі: дивіться відео