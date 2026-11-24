24 ноября Молдова экстрадировала в Украину командира взвода, подозреваемого в пытках подчиненных военнослужащих. По данным следователей, офицер систематически избивал бойцов, а одного из них приказал привязать к деревянному кресту.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, передача старшего лейтенанта состоялась через контрольно-пропускной пункт "Могилев-Подольский – Отач". Военный находился в международном розыске после побега из Украины за границу.

Каковы подробности?

Следствие установило, что подозреваемый командовал взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области.

Насилие в отношении личного состава офицер применял во время выполнения работ по строительству укреплений на территории Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.

Три эпизода издевательств во время строительства укреплений

Сотрудники ведомства зафиксировали три факта пыток военнослужащих. Командир жестоко расправлялся с бойцами за любые нарушения, которые сам квалифицировал как дисциплинарные проступки.

В частности, во время пребывания в Днепропетровской области старший лейтенант избивал двух подчиненных руками и ногами. В другом эпизоде офицер приказал привязать одного из военнослужащих к деревянной конструкции в виде креста.

Задержание и возвращение беглеца стали возможными благодаря совместной работе следователей бюро с сотрудниками Офиса Генерального прокурора. В настоящее время в отношении злоумышленника готовятся дальнейшие процессуальные действия в рамках уголовного производства.