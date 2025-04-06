В одной из областей вводят аварийные отключения света

В одной из областей Украины вводят временные ограничения применения электроэнергии. Подачу планируют восстановить к вечеру воскресенья. 6 апреля.

Экстренные отключения затронули Хмельницкую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хмельницкий LIVE".

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Что известно о применении отключений

Согласно обнародованной информации, в Хмельницком зафиксировано аварийные отключения света.

Подачу электроэнергии планируют восстановить до 17:00,

– говорится в сообщении.

Причину введения временных ограничений не указывают. Информации о том, стало ли это следствием атаки на регион, или ситуация произошла из-за резкого изменения температур, не сообщали.

Кстати, о графиках отключения света и ситуации с электроэнергией мы оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

Напомним, ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области Силы ПВО уничтожили 1 российскую ракету. К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы, осколками стекла ей порезало ногу. Руководитель ОВА также рассказал, что повреждено помещение жилого дома, летней кухни, 2 подсобных помещения и 3 автомобиля.