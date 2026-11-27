В Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Ограничения действуют в трех районах.

Об этом сообщает ДТЭК.

Где в Киевской области действуют экстренные отключения?

Экстренные отключения ввели сразу в трех районах Киевской области:

Бучанском;

Обуховском;

Фастовском.

Важно, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений электроэнергии не действуют. Поэтому электроэнергию могут отключать без предварительного предупреждения и независимо от обнародованного расписания.

Энергетики обещают сообщать об изменениях ситуации. Жителей области призывают следить за официальными сообщениями.

Напомним, российские войска вновь провели атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому в отдельных регионах возникли перебои с электроснабжением. По состоянию на утро 27 ноября самая сложная ситуация с электричеством сложилась в Днепропетровской и Херсонской областях, где без электричества осталось значительное количество семей.

Часть потребителей также осталась без электричества в Запорожской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях. В Днепропетровской области из-за повреждения высоковольтного оборудования и резкого падения напряжения пришлось ввести экстренные аварийные отключения. Вернуться к запланированным графикам будет возможно после стабилизации ситуации в энергосистеме.