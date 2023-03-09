В Киеве, в Одесской области и в других регионах Украины – экстренные выключения света из-за ракетной атаки

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Поэтому в ряде областей ввели экстренные отключения света. В частности, в Киеве, Одесской и Черкасской областях.

Российские военные нанесли массированного ракетного удара по Украине 9 марта. Оккупанты продолжили бить по объектам энергетической инфраструктуры. К сожалению, были и попадания, через которые ввели отключение света.

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В ряде областей – экстренные отключения света

Призываем с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики делают все возможное, чтобы устранить последствия ракетных ударов по инфраструктуре.

Свет выключен в Одесской области

Как отметили в ДТЭК, в Одесской области вводят экстренные отключения света. Речь идет об отключении света без применения почасовых графиков.

В компании отмечают, что это вынужденный превентивный шаг. Он позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Заметим, что по объекту энергетики в области оккупанты, к сожалению, попали. Это подтвердили в Одесской ОВА.

Превентивно в городе была выключена электроэнергия. Пока не можем говорить, что к утру будет работать электротранспорт, но передвижение по городу будет,

– подчеркнул спикер ОВА Сергей Братчук.

15% жителей Киева без света

О введении экстренных отключений предупредили также жителей Киева и области. Как отметил городской голова Виталий Кличко, использованы технологические отключения света в столице. Без электроэнергии находится около 15% потребителей.

В Харькове и Житомире проблемы со светом

Об этом около 04:15 сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что под прицелом энергетическая инфраструктура города. Вследствие этого в некоторых районах Харькова зафиксированы проблемы со светом. Мэр города подчеркнул, что "мы выстоим и все починим".

Проблемы также наблюдаются в Житомире. Мэр Сергей Сухомлин обратил внимание на отсутствие воды. Также он заметил, что у большинства домов нет электроэнергии. Все это последствия ночной атаки "Шахидами" по городу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в области применили меры отключения электроэнергии. По его словам, энергетики делают все для того, чтобы уберечь энергетическую систему.