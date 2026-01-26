Графики не действуют: в части Киевщины начались экстренные отключения

В ДТЭК отметили, что в понедельник, 26 января в части Киевской области ввели экстренные отключения. Такое распоряжение дали в Укрэнерго.

Об этом пишут на страницах компании.

Смотрите также "Одной только устойчивости мало": экономист назвал шаги, которые должны улучшить ситуацию с энергетикой

Почему нет света в части Киевской области?

С 17:13 26 января в нескольких районах Киевской области ввели экстренные отключения. Сейчас из-за этого графики не действуют в громадах Броварского и Бориспольского районов.

В ДТЭК обещают оперативно информировать пользователей в случае изменений. Во время действия экстренных отключений энергетики не могут спрогнозировать графики заранее.

Жителей просят экономно использовать электроэнергию, чтобы минимизировать количество отключений.

Что известно об отключении света в Украине?