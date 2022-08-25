Экс-сотрудник СБУ считает, что россия может финансово не вытянуть увеличение армии

На днях президент страны-агрессора издал указ об увеличении численности русской армии. Есть немало факторов, которые могли повлиять на такое решение путина.

Об этом 24 каналу рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что, безусловно, первая причина – война в Украине, ведь российская армия потеряла немало: убитые, раненые, пропавшие, отказники и самострелы.

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По словам Ивана Ступака, россияне понимают, что им действительно не хватает человеческого ресурса, сейчас даже не говорится о наступлении – им нужно хотя бы сохранить позиции, которые они сейчас занимают.

Другой аспект – дополнительная территория, где будет проходить граница с НАТО, поэтому нужно усилить свое присутствие там. Оккупантам тоже нужны военные там, откуда они забрали людей на войну против нас,

– объясняет бывший работник СБУ.

"На самом деле, оснований для увеличения численности российской армии немало. Но дата указа путина – 1 января 2023 года, на это увеличение у них не больше 4 месяцев", – добавляет Ступак.

Как утверждает специалист, если учесть прошлый призыв в россии, то они рассчитывали получить более 18 тысяч призывников, в то время как они недополучили 30%.

"Всех этих призывников нужно одеть и выдать оружие – речь идет о 137 тысячах зимних комплектов одежды, также нужны боевые согласия и учения", – убежден Иван Ступак.

Это очень большая экономическая нагрузка и здесь вопрос о том, вытянет ли россия такую большую сумму затрат,

– резюмирует он.

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Штатное количество военных сил россии будет составлять 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. То есть штат вражеской армии увеличится на 137 тысяч человек.

Очевидно, что кремлю не хватает "пушечного мяса" для войны в Украине. Так что теперь еще больше россиян будут подпиткой для украинских грунтов.