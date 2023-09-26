Появились почти 9 миллионов: военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время войны

Бывшему руководителю Днепропетровского областного военкомата сообщили о подозрении. Ведь он за время войны приобрел состояние почти на 9 миллионов гривен.

В Офисе генпрокурора сообщили, что бывший военком и его семья имеют имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы. Обогащение произошло за полтора года полномасштабного вторжения России в Украину.

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В чем подозревают бывшего областного военкома Днепра

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в незаконном обогащении,

– заявили в Офисе генпрокурора.

По их данным, с 24 февраля 2022 года, согласно заключению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подозреваемый приобрел активы более чем на 8,8 миллиона гривен.

В прокуратуре пояснили, что ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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