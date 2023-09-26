Появились почти 9 миллионов: военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время войны
Источник:Офис генпрокурора
Бывшему руководителю Днепропетровского областного военкомата сообщили о подозрении. Ведь он за время войны приобрел состояние почти на 9 миллионов гривен.
В Офисе генпрокурора сообщили, что бывший военком и его семья имеют имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы. Обогащение произошло за полтора года полномасштабного вторжения России в Украину.
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В чем подозревают бывшего областного военкома Днепра
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в незаконном обогащении,
– заявили в Офисе генпрокурора.
По их данным, с 24 февраля 2022 года, согласно заключению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подозреваемый приобрел активы более чем на 8,8 миллиона гривен.
В прокуратуре пояснили, что ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Одесский военком Борисов пытается выйти на свободу
- Один из адвокатов одиозного одесского военкома Евгения Борисова заявил, что подозреваемый надеется на апелляцию. Ведь суд продлил ему меру пресечения и теперь Борисов должен быть под стражей как минимум до 22 октября 2023 года.
- В то же время, по словам адвокатов, бывший военком якобы имеет серьезные проблемы со здоровьем. Мол, он регулярно пьет таблетки, которые ему передают родные.
- Более того, по словам адвоката, у Евгения Борисова есть 5 огнестрельных ранений. Именно поэтому его 12 июля комиссия признала непригодным к службе.
- Стоит отметить, что сам Борисов находится в СИЗО из-за своего денежного состояния – он мог "заработать" во время войны миллионы долларов. В частности, его семья имеет виллу и офисное помещение в Испании. Также на маму Борисова записана машина Mercedes-Benz класса В, которая стоит ориентировочно 100 тысяч долларов.